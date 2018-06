di Emiliano Papillo

Fabio Magliocchetti, 59 anni sposato con due figli, dirigente scolastico e noto ambientalista è candidato sindaco civico per la lista Ferentino Città Aperta. E' stato vicesindaco di Francesco Scalia nel quadriennio 1996-2000 con deleghe ad ambiente e bilancio. "Ero segretario cittadino del Pds facemmo un accordo con l'allora Partito Popolare. Una sorta di laboratorio politico. Già allora inventammo il ticket cioè prima delle elezioni ero vicesindaco. Feci la campagna elettorale da vicesindaco designato.

Dopo 18 anni di assenza quale è il motivo della tua candidatura e come è nata?

Di fatto pur non essendomi candidato in questi 18 anni ho sempre svolto attività politica a fianco di amici come Marco Maddalena, ambientalisti della zona ed associazioni con le quali collaboro quotidianamente. Il motivo della mia candidatura si riassume in due cose: la prima è la richiesta di tanti amici stanchi della vecchia politica con i soliti volti, la seconda è perché sono insoddisfatto della situazione attuale di Ferentino. Manca programmazione.

Quali sono i punti qualificanti del tuo programma?

Il mio programma è una visione complessiva di sviluppo per i prossimi 15-20 anni. Al primo punto c'è la realizzazione di un ospedale complementare al Fabrizio Spaziani di Frosinone. Si può fare in zona Stazione area ex Italfornaci. Innanzitutto l'analisi esistente del sistema sanitario in provincia di Frosinone è deficitario, non rispetta il parametro di 3 posti letto ogni 1000 abitanti. Nel 2019 c'è la nuova programmazione regionale sulla sanità. Poi c'è molta sanità privata accreditata potrebbero benissimo essere spostate risorse per questo progetto basta pensare che a centinaia da Ferentino e zone limitrofe vanno quotidianamente allo Spaziani di Frosinone che per quanto riguarda il Pronto Soccorso è sempre intasato. Poi con la superstrada ed il casello si può raggiungere tranquillamente Ferentino da molte altre zone tipo Veroli, Sora. In piu' andrebbe collegata con l'Ospedale di Tor Vergata e la sua Università. E' un progetto fattibile è già nel Piano Regolatore si dovrebbe prevedere questa possibilità

Cosa ne pensa della STU (Società di trasformazione urbana) per riqualificare una parte di centro storico?

E' un esempio clamoroso di errore strategico do amministrazione. Non voglio dare voti in pagella, ma non c'è ora bisogno di appartamenti. Serve una strategia per uscirne. Bisogna mettere in liquidazione la società e far tornare l'edificio Paolini come scuola pubblica. Quello scheletro al centro del paese è una vergogna

Ferentino ha un casello autostradale, una superstrada ed una nuova stazione, ma lo sviluppo non decolla cosa ne pensa?

Penso che siamo l'unica città dove all'uscita di un casello non c'è nulla, nessun albergo, bar, bagni pubblici, nulla. Anche in accordo con l'Asi bisogna dotare quell'area di uno strumento urbanistico per favorire gli insediamenti commerciali. Poi ricordo che 18 anni fa con fondi Eurpoei inizia il progetto del parco fluviale sull'Alabro realizzando il Parco delle Molazzette. La pista ciclabile doveva arrivare fino al Lago di Canterno ed alla Stazione ferroviaria di Ferentino. Ecco questo è il mio sogno, porterebbe sviluppo sostenibile e lavoro. Si sono sprecati soldi pubblici per l'idea aeroporto, che non stava in piedi. Se c'è volontà politica si può realizzare l'ospedale ed il parco con pista ciclabile dell'Alabro.

Un aggettivo per definire i suoi avversari: Antonio Pompeo elegante ed educato; Franco Collalti professionista serio; Maurizio Berretta appassionato; Giuseppe Virgili, giovane di grande valore.

