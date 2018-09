© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fa un incidente e risulta positivo all’uso di cocaina, in auto c’era anche il figlio minore. Un uomo di 33 anni di Torre Cajetani è stato denunciato dai carabinieri di Piglio per lesioni colpose e guida sotto effetto di stupefacenti. Il giovane, in seguito a un incidente stradale nel corso del quale ha riportato ferite il figlio minore, è risultato positivo all’uso di cocaina. Per lui è scattato il ritiro della patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.Sempre in tema di controlli stradali ad Alatri invece è stato denunciato un 29enne perché, alla guida della propria in evidente stato di alterazione psicofisica, ha rfiutato di sottoporsi al test alcolemico. La patente gli veniva ritirata mentre il veicolo sottoposto a sequestro. Un 27enne di Anagni è stato segnalato all’autorità giudiziaria per falsità ideologica perché ha denunciato falsamente lo smarrimento della propria patente di guida che, invece, gli era stata sospesa.