Ha aggredito e picchiato la rivale in amore, dopo aver fatto irruzione direttamente a casa sua. È accaduto a Fiuggi e la donna, una 60enne, è stata arrestata dai carabinieri per violazione di domicilio aggravata e lesioni personali.

I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al 112. La 60enne, per gelosia nei confronti del suo ex compagno, ha scavalcato il cancello dell'abitazione di una 41enne e ha fatto irruzione in casa sua, dove ha trovato anche l'uomo. A quel punto la donna ha aggredito la rivale procurandole lesioni giudicate guaribili in sei giorni al pronto soccorso dell'ospedale di Alatri. L'arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata posta agli arresti domiciliari.

30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:19



