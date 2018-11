Momenti di paura questa mattina in Fiuggi Corso Nuova Italia, presso gli uffici di formazione del lavoro della Regione Lazio. Un uomo, con problemi psichiatrici e in evidente stato di alterazione, ha trascinato con forza il direttore dell'istituto in un'aula dove erano presenti una ventina di studenti. Qui strattonava una studentessa ordinando agli altri di non muoversi. Dopo pochi minuti hanno fatto irruzione la polizia e i carabinieri che sono riusciti a bloccare l'uomo che è stato portato nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Frosinone. © RIPRODUZIONE RISERVATA