di Vincenzo Caramadre

Un boato, il panico e poi tutti per strada. Ad Aquino, all’alba un intero quartiere è stato svegliato dall’esplosione di un ordigno piazzato sotto un’ auto. E’ successo in via della Libertà, dove una Citroen C3, parcheggiata lungo la strada, è stata sventrata dalla carica esplosiva posta sotto il lato passeggero: danneggiate altre auto e la vetrina di un’attività commerciale. Ma il mistero è durato solo qualche ora.

Le indagini lampo dei carabinieri, infatti, hanno portato all’arresto un 31enne del posto identificato come l’autore del gesto e che deve rispondere di danneggiamento e detenzione di materiale esplodente. Alla base del gesto, per i carabinieri, c’è una vendetta per questioni sentimentali. L’ auto, infatti, è di un uomo di Aquino che convive con l’ex compagna dell’arrestato.



LA CRONACA

I residenti di via Della Libertà, a due passi dalla centralissima piazza San Tommaso, vengono svegliati alle 4.50 da una forte esplosione: tutti sono balzati dal letto e si sono affacciati alle finestre, davanti ai loro occhi una nuvola di fumo bianco e un’ auto, una Citroen C3 sventrata dall’esplosione. C’è stato il panico generale.

Decine le chiamate ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e i colleghi di Aquino, diretti del tenente Tamara Nicolai e del maresciallo Sergio Parrillo.

La zona è stata transennata e in via Della Libertà sono arrivati anche i vigili del fuoco. Non ci sono stati feriti, ma solo danni alle auto in sosta e alla vetrina di un’attività commerciale. Le indagini, visto che il proprietario dell’ auto non ha precedenti, si sono subito concentrate sulla sua vita privata e quella della compagna. Rapporti di lavoro, ma soprattutto rapporti sentimentali. Ed è stata la strada giusta perché poco prima delle 6, il tenente Nicolai e il maresciallo Parrillo si sono recati a casa di un 31enne del posto, l’ ex compagno della donna che vive con il proprietario della Citroen C3 sventrata dall’esplosione. Si è chiuso il cerchio.

Nella primissima mattinata, hanno informato il Pm alla procura di Cassino, il dottor Roberto Bulgarini Nomi, e dopo aver ascoltato il 31enne lo hanno dichiarato in arresto.

Ad incastrarlo ci sarebbero le immagini di alcune telecamera di via Della Libertà che avrebbero ripreso la sua auto sul luogo dell’esplosione.

«Il gesto - è stato spiegato dai carabinieri, diretti dal colonnello Fabio Cagnazzo - è scaturito per futili motivi riconducibili a motivi sentimentali con la ex compagna».



LE TESTIMONIANZE

«In un primo momento abbiamo pensato all’esplosione di una bombola del gas, ma quando ci siamo affacciati c’era una nube bianca e la strada completamente invasa dai detriti dell’ auto. Una scena terribile» ha spiegato uno dei tanti residenti. «Sembrava una delle tante scene che si vedono in televisione e che arrivano dal medio oriente: un fatto del genere ad Aquino non era ma accaduto» ha aggiunto una donna. Ma le indagini non sono concluse. I carabinieri assieme ai vigili del fuoco, hanno raccolto tutti gli elementi che possano portate ad individuare il tipo di ordigno artigianale ( forse una potente bomba carta) posto sotto l’ auto. Occorrerà capire il tipo di esplosivo e soprattutto come il 31enne si sia procurato la polvere pirica. A breve il 31enne, assistito dall’avvocato Renato Ciamarra, comparirà dinanzi al giudice per la convalida dell’arresto.

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA