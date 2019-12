© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Comunità Exodus di Cassino si prepara a celebrare il Natale. I ragazzi, ospiti nella sede in località San Pasquale, vivono con grande emozione l’attesa della festa. “L’emozione tra tutti i componenti cresce man mano che si avvicinano i giorni” sottolinea il responsabile Luigi Maccaro, che aggiunge: “Anche i ragazzi, ciascun con la propria sensibilità, anche chi non è credente, piano piano aprono il loro cuore alla buona novella”. Per prepararsi bene al Natale in Comunità è stata organizzata una giornata di festa iniziata con la una messa celebrata da don Giovanni De Ciantis e animata dal coro della parrocchia di San Giovanni Battista di Cassino. “I ragazzi – continua Maccaro – durante la celebrazione sembravano tentare un bilancio interiore della loro vita chiedendo perdono dei loro errori ed il coraggio di ricominciare ad andare avanti nel difficile percorso della Comunità”. Dopo la messa i ragazzi speciali, che frequentano il Centro diurno della comunità, hanno portato in scena uno spettacolo scritto e diretto da Bruna D’Onofrio dal titolo “Sogno…se son desto”. La commozione qui è stata davvero tanta. “In questa comunità – ha concluso Luigi Maccaro – abbiamo imparato a sognare e non smetteremo di farlo perché la fede sorregge la speranza che quei sogni attraverso la faticva quotidiana, l’entusiasmo e la passione si possano realizzare”. I giovani ospiti della Comunità Exodus e gli educatori la notte del 24 dicembre parteciperanno nella chiesa Cattedrale dell’Abbazia di Montecassino alla veglia di Natale, celebrata dall’abate Dom Donato Ogliari. Il 25 dicembre, nella parrocchia di Sant’Antonio, parteciperanno al pranzo con il vescovo Gerardo Antonazzo.