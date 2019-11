Ex bibliotecaria di Montecassino vola dalla finestra e muore, forse è stato un suicidio

E’ stata trovata senza vita, nel cortile di casa, in via Marconi a Cassino, S.G., 60 anni, ex responsabile della biblioteca di Montecassino. A scoprire il corpo è stato il fratello che ha dato subito l'allarme. Sul posto i sanitari del 118, ma non c'era nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri: la donna sarebbe morta in seguito alla caduta dal secondo piano della palazzina in cui abitava. L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio. © RIPRODUZIONE RISERVATA