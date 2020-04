© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un’estate diversa quella che si accingono a vivere i frusinati. Per la prima volta dal dopoguerra il rischio concreto è quello di vedere annullate tutte le manifestazioni e gli eventi che hanno accompagnato Frosinone nelle lunghe e calde serate estive.Ad oggi è impossibile prevedere se a causa dell’epidemia da Covid 19 si dovrà restare a casa oppure si potrà uscire ma nel “deserto”. Di sicuro alcuni tra gli eventi più importanti e frequentati bell’estate frusinate non ci saranno oppure saranno ridimensionati o rivisitati nelle modalità. Vediamo, quindi cosa si prospetta.CANTINE AL GIARDINONon ci sarà sicuramente la manifestazione Cantine al Giardino che all’inizio dell’estate coinvolgeva migliaia di persone nel rione Giardino. La manifestazione quest’anno non si svolgerà perché mai come in questo caso il distanziamento sociale e la sicurezza per evitare contagi non possono essere certo garantiti. «Eravamo già pronti per l’edizione 2020» conferma il presidente della Pro Loco, Alfonso Scaccia.STOP AI SAGGIAnnullati i saggi di fine anno specie quelli attinenti alla musica, alla danza che le scuole cittadine organizzavano al teatro Nestor a conclusione dell’anno. La totale assenza di queste attività che non potranno riaprire a breve di fatto ne impedirà anche il trasferimento in altri luoghi magari all’aperto.LA FESTA PATRONALESarà probabilmente rivisitata anche la festa dei santi patroni Ormisda e Silverio del 20 giugno. Difficile pensare a concerti in piazza o allo struscio di migliaia di persone per le vie del centro storico. Se la festa laica non si terrà o sarà fortemente circoscritta, da verificare la possibilità di assistere alla messa o svolgere la consueta processione dalla cattedrale di Santa Maria rispettando il distanziamento sociale.TEATROA rischio anche l’appuntamento che in questi ultimi anni ha visto grande successo la manifestazione “Teatro tra le Porte” che caratterizzava le serate infrasettimanali dei mesi di luglio ed agosto nella caratteristica piazza Valchera nel cuore del centro storico. Anche in questo caso non sussistono le condizioni di sicurezza mentre viene scartata l’ipotesi di un accesso limitato che farebbe perdere il senso della manifestazione stessa.IL FESTIVAL PIÙ ATTESONon si terrà nemmeno il Festival dei Conservatori , la competizione tra le scuole di musica più importanti d’Italia che si svolgeva ne fine settimana dei mesi di luglio e di agosto. Anche in questo caso piazzale Veneto non consente spazi adeguato ma soprattutto non potrebbe essere garantita la presenza dei conservatori di altri posti d’Italia in particolare di quelli del nord.EVENTI AL MATUSABloccato e non approvato sul nascere nemmeno il programma di eventi che veniva organizzato nel parco Matusa che lo scorso anno vide migliaia di frusinati accorrere per diverse manifestazioni sia culturali sia di spettacolo, sport o di natura culinaria.CINEMA ALL’APERTOAnche l’appuntamento con il cinema all’aperto dovrà essere rivisto. Impossibile immaginare l’arena così come concepita sinora. In questi giorni si parla prepotentemente di realizzare il drive-in, cioè la possibilità di assistere ad una proiezione cinematografica direttamente seduti all’interno della propria auto. Per questo però servono spazi adeguati. La Cna ( cinema del Lazio ) si sta muovendo e non mancano le prime adesioni.LE SAGREA rischio, ovviamente, anche le tradizionali sagre estive, le feste delle parrocchie e tutti quegli eventi in grado di attirare la presenza di migliaia di persone.IL SINDACONonostante questo scenario l’amministrazione Ottaviani non ha tagliato soldi alla Cultura. Il primo cittadino, Nicola Ottaviani, non si arrende: «Buona parte degli eventi culturali a grande vocazione di piazza – spiega - sono già stati annullati per evidenti ragioni sanitarie legate al distanziamento. Non avrebbe senso, ad esempio, portare avanti un Festival dei Conservatori con la metà dei Gruppi Italiani presenti, perchè alcune Regioni del Nord potrebbero vivere, in estate, situazioni sanitarie, con contagi, differenti dalle nostre. Contestualmente si potrebbero ipotizzare collegamenti on line, in diretta, tra i vari musicisti dei Conservatori Italiani, garantendo, in questo modo, il rispetto delle misure di sicurezza. Non è infatti corretto eliminare qualsiasi ipotesi di crescita culturale o di svago per la popolazione, soprattutto se dovesse cessare il lockdown, poiché nelle serate più calde di luglio ed agosto, non possiamo pretendere che la gente rimanga stipata in casa senza un minimo di intrattenimento e magari anche senza climatizzatore. Per questo motivo, abbiamo deciso, come giunta, per ora, di non annullare completamente i fondi destinati al settore Cultura , ma di rimodulare l’offerta di eventi eventualmente in cantiere. In ogni modo è sbagliato programmare oggi, in modo perentorio, sull’onda emotiva del momento, degli eventi senza tener conto della evoluzione sanitaria e dei relativi provvedimenti che saranno adottati doverosamente a livello centrale e periferico».