Evasione fiscale, sequestrati immobili per 400 mila euro ad un imprenditore di Frosinone. Per lui scatta anche la denuncia

Aveva nascosto al fisco un milione di euro di ricavi, maxi sequestro e denuncia per un imprenditore edile di Guidonia Montecelio. All’uomo sono stati sequestrati immobili per circa 400mila euro e poi è scattata una denunciato per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, avendo superato le soglie di punibilità previste dalla normativa penale. I fatti risalgono al biennio 2014-2016 e ad accertare l’evasione sono stati i militari della guardia di finanza del gruppo di Tivoli. Le Fiamme gialle hanno poi dato esecuzione alla misura disposta dal gip del Tribunale di Tivoli, su proposta della procura. L’uomo, un imprenditore di 40 anni originario di Frosinone, non avrebbe presentato la dichiarazione dei redditi, evitando così il pagamento delle tasse.

I finanzieri hanno così posto i sigilli a quattro tra appartamenti e ville tra le provincie di Roma e di Latina. Due di queste sono a Guidonia Montecelio, uno a Roma ed uno a Cisterna di Latina.

La società edile operava in tutto il Lazio ma soprattutto nel quadrante nord est della provincia romana. Le indagini delle fiamme gialle tiburtine sono scattate lo scorso anno. I militari dopo una prima attività di verifica hanno poi analizzato diverse banche dati, incrociando i dati. Alla fine è emersa la maxi evasione. Non avendo presentato le dichiarazioni, l’imprenditore non aveva pagato né Irpef né Iva, in pratica circa 260mila di imposte dirette e più di 110 mila di Iva. Il sequestro degli immobili, quindi, è scattato per garantire il pagamento dei soldi dovuti al fisco.



Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:35



