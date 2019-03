Estorsione con l'aiuto del clan, gli atti che hanno inchiodato il consigliere Pio Riggi

E’ la più classica delle storie: un mega appalto, la richiesta di denaro “per sistemare le cose” e il pagamento della prima tranche.

Ma questa volta c’ è un elemento in più, che mai, in provincia di Frosinone, era comparso in maniera così prorompente in un’inchiesta che riguarda un Ente pubblico: la presenza di un clan camorristico e, soprattutto, atteggiamenti intimidatori tipici delle organizzazioni mafiose.

Ecco perchè l’inchiesta sul cimitero di Ferentino è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia che ha chiesto al Gip Flavia Costantini, cinque ordini di arresto (vedi box a destra).

L’accusa è di estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un giovane imprenditore di Tivoli, Lorenzo Scarsella, che si è aggiudicato un appalto di circa 6 milioni di euro per l’ampliamento del cimitero comunale e la successiva gestione dei loculi.

Ma per capire come si è giunti agli arresti, bisogna fare un passo indietro.

IL PROJECT

E’ il 2013 e la «Scamo Srl» di Tivoli presenta al Comune di Ferentino un “project financing” per la costruzione di nuovi loculi. Spiega Scarsella: «Dopo uno studio approfondito, anche in base alla mortalità del posto, chiediamo agli amministratori se necessitano di un ampliamento cimiteriale che eseguiamo a nostre spese. Per 15 anni gestiamo in autonomia la zona ampliata, preoccupandoci direttamente anche delle vendite dei loculi».

L’idea piace all’amministrazione e la «Scamo Srl» si aggiudica l’appalto nel febbraio 2018.

Ma prima dell’aggiudicazione l’iter viene seguito dal Consigliere delegato, Pio Riggi, ed è lui il personaggio «chiave» di questa inchiesta.



Scrive il Gip nel provvedimento restrittivo: «E’ il vero artefice ed ideatore della condotta estorsiva; sebbene incensurato, il suo ruolo appare fondamentale: grazie a lui l’organizzazione camorristica fagocita un’impresa sana e la asserve ai suoi desiderata; il suo inserimento, oramai pluriennale all’interno dell’amministrazione di Ferentino, ne garantisce il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte anche per reati di pubblica amministrazione».

LA RICHIESTA

Immediatamente dopo la firma del contratto, il consigliere comunale di maggioranza, con delega ai servizi cimiteriali, reclama dal co-titolare della ditta, a titolo di tangente, 300 mila euro, pari al 5% dell’importo totale dei lavori stimati (6 milioni di euro).

E’ a pagina 3 dell’ordinanza, che Lorenzo Scarsella indica anche un ingegnere, suo stretto collaboratore della «Scamo Srl», quale persona che può confermare le richieste di denaro.

Dice Scarsella: «L’ingegnere mi confidava di aver ricevuto una telefonata da parte di Pio Riggi a fine novembre 2018. Con tale telefonata Riggi invitava l’ingegnere a sollecitare il sottoscritto per pagare la tangente; pena il blocco dell’appalto».

In verità, va aggiunto, l’imprenditore si era già mostrato «benevolo» nei confronti del consigliere comunale. Dice infatti Scarsella al giudice: « Riggi mi chiese di far lavorare la ditta intestata alla moglie, la “Pro Sabina” , azienda che tratta serramenti. Di fatto il prezzo era competitivo e in due occasioni ho accettato due sue forniture: una per il palazzo del Consiglio Regionale del Lazio e la seconda per gli alloggi di edilizia popolare di Rocca di Papa. Devo precisare - aggiunge Scarsella - che la sua richiesta, in quella fase, non aveva alcun contenuto estorsivo e che il pagamento era perfettamente in linea con i prezzi di mercato, se non più vantaggioso».

Poi l’imprenditore continua: «Le richieste di denaro da parte di Riggi invece iniziarono alla firma dell’accordo con il Comune, quindi nel 2018».

E’ nel marzo del 2018 che Pio Riggi chiese più volte all’imprenditore di incontrarlo. «Ed io - aggiunge Scarsella - per circa 8 mesi , complice l’estate, riuscivo ad evitare di procedere al pagamento della tangente che mi aveva chiesto».

MAOMETTO VA ALLA MONTAGNA

Ma il rapporto pian piano diventa sempre più teso, al punto che il 24 settembre del 2018, visto che Scarsella non rispondeva ai suoi sms, Riggi alle 22,30 gli scrive: «Visto che Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Ci vediamo domani». Ma nemmeno a questo sms Scarsella risponde.

Così, poiché l’imprenditore non soggiaceva al ricatto, ecco che - secondo l’accusa - il consigliere comunale ricorreva ad esponenti della Camorra per costringerlo a pagare, grazie alla forza di intimidazione del clan. Anche mediante l’uso di armi.

E allora la situazione si aggrava.

In particolare Scarsella ricorda la «visita» avuta a fine gennaio, quando chiese a Di Giovanni se il furto dell’auto subìto dalla madre il giorno precedente (il 22 gennaio scorso) era opera loro. E questi, con modi allusivi, rispose: «Sono cose che posso capitare”. Frase che intimorì ancor di più l’imprenditore il quale vide Emiliano Sollazzo armato di pistola.

A quel punto Lorenzo Scarsella si decise a pagare e consegnò la prima tranche, 44 mila euro ( all’interno della sua auto) nelle mani di Gennaro Rizzo.

I RITARDI

Ma erano passati troppi giorni e così la somma pretesa dal clan lievita fino ad un milione per punirlo dei “ritardi”. Non solo, ma all’imprenditore viene chiesto anche l’esborso del 10 % del fatturato per i futuri lavori della sua ditta in cambio della “protezione” del “clan”, le cui mire si indirizzavano anche sul futuro stadio di Ferentino. Stadio, in verità, di cui si è solo parlato ma di cui non c’è alcuna traccia concreta.

Ma quest’aspetto non sfugge al giudice che scrive: «Il concreto riferimento allo stadio dava la cifra degli interessi in gioco e della volontà dell’amministratore di trarre un profitto personale anche dalla realizzazione di quell’opera con il concorso degli stessi co-indagati».

LA DENUNCIA

Nonostante il versamento di quei 44 mila euro, non si placava la “ingordigia” del sodalizio. Così, a seguito delle incessanti minacce e violente pretese di denaro, l’imprenditore si è convinto a denunciare la sua grave situazione ai carabinieri di Tivoli che, attraverso intercettazioni e pedinamenti hanno raccolto gli indizi che hanno condotto in carcere i 5 indagati. Tutti sono rinchiusi a Regina Coeli.

