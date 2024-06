Giovedì 13 Giugno 2024, 07:00

“Gliè simbule de Frusenone" è stato il tema della rappresentazione teatrale che ha visto protagonisti gli alunni delle classi prime del plesso “Lago Maggiore” dell’istituto Comprensivo Frosinone 1. Lo spettacolo inerente il progetto "Essegliè" volto a riscoprire e tramandare alle nuove generazioni quel prezioso patrimonio di cultura, storia e tradizioni custodito in Ciociaria e in particolare nel capoluogo. L'iniziativa didattica si è svolta in diverse fasi: ai bambini è stato spiegato da dove deriva il nome Ciociaria e la nascita della parola Frosinone con cenni sulle origini poi ci si è concentrati sulla storia del Campanile e dei simboli che caratterizzano la città e sulla "Radeca" termine popolare che deriva da radice. Il vero nome della pianta che, viene usata per inneggiare contro il generale Championnet in occasione del carnevale storico, è infatti l'agave. Queste singolari lezioni si sono svolte però anche all'esterno della scuola, in particolar modo allo Schioppo, la cascatella che si trova nei pressi di De Matthaeis un tempo luogo di ristoro e ritrovo per gli abitanti del posto. Il nome anch'esso popolare richiama il suono dell'acqua che cade fragorosamente. È stato anche precisato che il fiume che bagna la città si chiama "La Cosa" con l'articolo al femminile, perché deriva dalla parola "Acquosa". È qui che l'attrice Milena Frantellizzi si è esibita nella fiaba "Zio Lupo"di Italo Calvino rivisitata in dialetto frusinate. Con lei hanno recitato anche gli alunni che poi sono stati impegnati anche in giochi antichi come la glìppa, il tiro alla fune, il telefono senza filo sempre parlando in vernacolo.

I TRILLANTI

Un altro momento significativo è stato l'incontro con i "Trillanti", un gruppo che si pone come obiettivo fondante la riscoperta delle tradizioni.

I Trillanti hanno insegnato ai bambini canti e balli popolari guidandoli nella rappresentazione.Lo spettacolo finale del progetto "Essegliè" è stato dedicato ai simboli di Frosinone con un finale esilarante a conclusione di una diatriba da commedia: “Ma la faciate finita tutte!!! Aì chissi!!! Stanne a commatte tra issi pe' esse glie simbule!! Glie simbule so tutte 'mpurtante! Ce tenne sta tutte!! Nen ce glie tename scurdà 'ncumincenne da uttri! I quande deuentame grosse le tename spiegà agli uttri ca uènne! !Perché glie uere simbule de Frusenone, i ca uota pure gliè problema, so propria glie fruselunèse!! 'Nzomma glie simbule chiù bièglie seme tutti nui!!” Tradotto, bisogna imparare le tradizioni da bambini e poi tramandarle, senza tralasciare alcun simbolo.

Lo spettacolo finale ideato da Silvia Vinci e Gerardo Frantellizzi con l'ausilio delle colleghe Stella Guerra, Amalia Miglietta, Silvia Petricca, ha coinvolto proprio tutti dai protagonisti agli spettatori, i genitori degli alunni. Ospiti di spicco di questa indimenticabile giornata, il professor Renzo Scasseddu con il gruppo "La Cosa", che si occupa di tener viva la lingua madre ovvero il dialetto fruselunese e il Disegnatore di Lune , ovvero Gianluca Campoli che ha decorato con un piccolo campanile il diploma consegnato ai piccoli studenti. L’istituto comprensivo Frosinone 1, diretto dalla dirigente scolastica Edina Furlan, dunque ha permesso la realizzazione di un progetto con una forte impronta interculturale ed inclusiva e con una formula coinvolgente.