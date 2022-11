Attentato Istanbul, paura per due imprenditrici di Sora

Ore di apprensione oggi pomeriggio dopo l'attentato terroristico ad Istanbul. Due donne di Sora si trovano infatti nella città turca da questa mattina. Hanno raggiunto Istanbul viaggiando nella notte e dopo aver fatto tappa a Venezia. Per diverso tempo i familiari, dopo aver appreso la terribile notizia di cronaca, hanno provato a mettersi in contatto con loro riuscendoci solo poco fa. Fortunatamente, al momento dell'esplosione in cui hanno perso la vita almeno 6 persone con decine di feriti le due imprenditrici nel settore della moda erano in un'altra zona della città ma ovviamente la paura resta tanta.

Esplosione a Istanbul, almeno 6 morti e oltre 50 feriti