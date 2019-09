© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Teoli, il trentenne di Esperia, accusato di aver sferrato, il primo agosto 2018, cinque fendenti mortali all’addome del padre, Antonio Teoli, sessantottenne, è affetto da intossicazione cronica da alcol e ciò avrebbe “scemato grandemente” la sua capacità d’intendere e di volere al momento del fatto. Ciò vuol dire: «vizio parziale di mente» e possibile sconto di pena. E’ questo, in estrema sintesi, l’esito della perizia medico-legale depositata nell’ambito del processo con rito abbreviato che si sta celebrando dinanzi al Gup del Tribunale di Cassino, dove il trentenne risponde di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dal vincolo di parentela.LA PROCURAUna perizia sollecitata dalla difesa dell’uomo (rappresentata dagli avvocati Mariano Giuliano e Armando Pacione), alla quale non c’è stata opposizione della Procura della Repubblica, nella persona del pubblico ministero Emanuele De Franco, che ha diretto le indagini dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo sul caso di omicidio in famiglia. Al perito (il dottor Antignani ) è stato chiesto di verificare se il ragazzo avesse una condizione fisica e psicologica tale da far configurare l’articolo 95 del codice penale che riconosce lo «stato di cronica intossicazione da alcol». Una condizione che fa scattare il vizio parziale di mente.LA MENTE ERA ANNEBBIATADunque, si prospetta la semi-infermità mentale, dal momento che in quell’istante aveva lamente annebbiata. Dunque (qualora venisse accertato che è lui l’assassino) in quell’istante era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere. E ovviamente, in casi simili, l’eventuale pena è diminuita. Nelle scorse settimane ci sono stati i colloqui in carcere a Cassino, dove il ragazzo è rinchiuso dallo scorso anno, e le analisi cliniche all’esito della quali è stato accertata l’intossicazione da alcol. La necessità di verificare il suo stato di salute è scaturito dal fatto che, la sera del primo agosto, Mario Teoli, quando ha litigato con il padre Antonio, era ubriaco, ad accertarlo i medici dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, che lo sottoposero alle cure del caso. Il processo ripartirà il 17 settembre prossimo, quando dinanzi al Gup, il dottor Di Croce, si discuterà proprio la perizia medico-legale. Per il 3 dicembre prossimo è già stata calendarizzata la discussione e a seguire la sentenza. Il fratello di Mario si è costituito parte civile tramite l'avvocato Emiliano Mignanelli.LA STORIAL’omicidio in famiglia risale alle 20.50 del primo agosto dello scorso anno. I due, padre e figlio, avevano appena cenato nella loro abitazione di via provinciale ad Esperia, ma poi improvvisamente s’innesca una discussione per vecchi rancori familiari. I due erano sotto l’effetto di alcol, per cui dalle parole alle vie di fatto il passo è stato breve. A quel punto Mario Teoli avrebbe colpito, con un coltello o un pezzo di vetro, il padre con cinque fendenti all’addome. Il ragazzo prende coscienza di quanto avvenuto e chiama il 118, ma per il pensionato non c’è più nulla da fare. LEDIVERSE VERSIONIIl trentenne, sotto choc e confuso, cambia un paio di versioni: in un primo momento ai medici del 118 dice che, assieme al padre, erano stati aggrediti da sconosciuti. Poi cambia versione e dice che il padre si sarebbe ferito cadendo. Ormai da un anno continua e ripetere: «Non l’ho ammazzato». Ora la perizia e dicembre la sentenza.