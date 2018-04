Questa mattina a Castrocielo si è svolta una esercitazione della Protezione Civile delle Misericordie. Alle attività ha preso parte anche Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio, che quest'anno ha ricevuto la delega alla Protezione Civile, Massimiliano Smeriglio. Smeriglio ha iniziato da subito una serie di incontri nell’ottica di ascolto e di collaborazione, che serve per entrare a pieno regime nel lavoro da fare. Il vicepresidente regionale ha incontrato prima il direttore dell'agenzia regionale Carmelo Tulumello, poi i lavoratori dell'agenzia e della Sala Operativa regionale, e proseguirà con incontri con i volontari.«C'è un mondo enorme fatto di migliaia di cittadini che volontariamente mettono il loro tempo a disposizione degli altri. Questa mattina ho assistito alle esercitazioni della Protezione Civile delle Misericordie a Castrocielo. Grande motivazione e professionalità. Nessuno può sapere quando arriverà un terremoto ma possiamo prepararci al meglio e lavorare in sinergia per affrontare l'emergenza che ne consegue. Bravissimi ragazzi, avanti così».