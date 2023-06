Venerdì 9 Giugno 2023, 14:14

E' stata rintracciata la donna che, nelle ore successive al delitto, avrebbe trascorso la notte, in giro a Roma, con Sandro Di Carlo, il 26enne presunto autore dell'omicidio di Pena Santana Yirelis Natividad, 34enne originaria della Repubblica dominicana. L'omicidio risale al 27 maggio scorso, quando la dominicana è stata rinvenuta cadavere, in una pozza di sangue, in un appartamento al civico 104 di via Pascoli a Cassino. Gli investigatori della squadra mobile, diretti da Flavio Genovesi, hanno rintracciato la donna che era con Di Carlo, la quale non sapeva nulla di quanto avvenuto. Dunque non è indagata.

IL COLTELLO

Nel frattempo resta un altro mistero da chiarire: l'arma del delitto. A due settimane dal fatto di sangue non è stata trovata, ma la procura ritiene comunque «solidi» gli indizi raccolti nei confronti del presunto responsabile del delitto. Ci sono le tracce scientifiche che dimostrerebbero il collegamento tra il 26enne e il delitto. In particolare l'impronta di una mano isolata su una parete che ha portato, dopo la consultazione della banca dati Afis, al ragazzo già "schedato". Lui, tuttavia, nega ogni responsabilità e dice di aver fatto ingresso nell'appartamento una prima volta quando la donna era ancora viva e una seconda volta quando era già morta. Il suo avvocato Alfredo Germani potrebbe avanzare richiesta di perizia psichiatrica. In tutto ciò la procura ha dato il nulla osta per i funerali, all'interno del territorio nazionale, della 34enne. La famiglia, assistita dall'avvocato Marco Rossini, sta ancora decidendo il luogo e la data.