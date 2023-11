Esce dall'ospedale e scompare, a Roma si cerca il cassinate Edoardo Ranaldi

Esce dall'ospedale e scompare nel nulla: da martedì sera sono in corso le ricerche di Edoardo Ranaldi, 66enne di Cassino, ricoverato presso pronto soccorso ematologico dell’ Umberto Primo, Roma. E' scomparso dal reparto fra le 10:30 e le 13:45 di martedì. I familiari fanno sapere che le sue condizioni di salute sono molto vulnerabili. Edoardo non ha telefono con sé. Il timore è che si sia perso e impossibilitato a chiedere aiuto. Indossa felpa grigia e pantalone della tuta blu su scarpe da ginnastica bianche e rosse , alto e magro , capelli folti , oc-chi blu .

I familiari mettono dei numeri a disposizione per fornire infor-mazioni utili a rintracciare il 66enne: 3288994560/ 3393337011/ 3335994401 / 3894960577.