Uscito dal carcere, D.L un 45enne di Fiuggi voleva assaporare la libertà ritrovata insieme alla moglie. Non vedeva l’ora, dopo tanto tempo passato dietro le sbarre di ritornare a casa e riabbracciare la consorte. Ma quando è rientrato nella sua abitazione si è trovato davanti ad una scena che mai e poi mai avrebbe voluto vedere: la coniuge era in evidente stato di gravidanza.Ovviamente lui, che aveva trascorso oltre dodici mesi in carcere, non poteva essere certamente il padre di quel bambino.Ma c’è voluto molto poco per scoprire l’arcano. La moglie, davanti a quel fatto innegabile, gli aveva confessato di essersi innamorata del cognato. Tutto quel tempo trascorso da sola aveva fatto avvicinare molto la donna al fratello del marito. Così , aveva spiegato al coniuge, senza nemmeno rendersene conto, i due avevano intrecciato una relazione affettiva. Praticamente il fratello, quello che sovente lo andava a trovare in carcere, che lo sosteneva e che gli diceva di non preoccuparsi per la moglie perché per qualsiasi cosa lui avrebbe pensato a tutto, lo aveva tradito.Inutile dire che il 45enne, a seguito di quella rivelazione, si era trasformato in una furia scatenata. Tanto che la «neo coppia» era stata costretta ad allertare i carabinieri della stazione termale che ancora una volta avevano fatto scattare le manette ai polsi dell’ex carcerato.Difeso dall’avvocato Antonio Ceccani, l’uomo era riuscito a beneficiare successivamente degli arresti domiciliari.Una volta ottenuta di nuovo la libertà il fiuggino era però tornato alla carica perseguitando la moglie ed il fratello. Quello che i due avevano fatto alle sue spalle era stato, per lui, inqualificabile e lui era deciso a fargliela pagare. Così, secondo quanto riportato in una dettagliata denuncia, aveva iniziato ad insultarli e minacciarli di morte via cavo, ad appostarsi sotto la loro abitazione per poterli aggredire fisicamente quando uscivano di casa. In una occasione l’uomo, mentre si trovava nella piazza della città, aveva affrontato il fratello malmenandolo seriamente.A causa di quell’aggressione il congiunto aveva riportato lesioni che avevano richiesto le cure del pronto soccorso. Ma l’ennesimo pestaggio aveva fatto scattare la denuncia presso la caserma dei carabinieri da parte della coppia. A seguito degli elementi raccolti dalla procura l’uomo, che nel frattempo è stato colpito da divieto di avvicinamento ad entrambi, è finito sotto processo per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking .La prima udienza si terrà nei prossimi giorni presso il tribunale di Frosinone. L’avvocato difensore Antonio Ceccani, che assiste D. L. , punta a sostenere che se c’è una vittima in questa vicenda, andrebbe ricercata proprio nel 45enne che si è visto “sgretolare” la famiglia a causa della ex moglie e del fratello che non hanno avuto alcun rispetto per la sua persona.