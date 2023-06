Esami di maturità da neomamma, sostiene la prova scritta con la figlia di 2 mesi tra una poppata e le coccole dei prof

Si presenta all'esame di maturità con la bimba di due mesi. La storia arriva da Cassino dove una maturanda, diciottenne, iscritta all'indirizzo "Made in Italy" dell'I.I.S. San Benedetto, questa mattina ha soetnuto la prima prova scritta con la sua figlioletta.

«La commissione ha messo a proprio agio la ragazza che ha potuto sostenere l'esame così come tutti gli altri maturandi» spiega la dirigente Maria Venuti sottolineando la perseveranza e la buona volontà della ragazza: «Ha seguito le lezioni fino a quando ha potuto e noi come scuola abbiamo fatto di tutto per sostenerla, oggi la commissione ha garantito che lei potesse svolgere tranquillamente la prova e, quando necessario, allattare anche la piccola che è stata 'coccolata' dai professori non impegnati nell'esame di maturità»