Esalazioni da una tubatura vicino alla cartiera di Sora, un uomo si sente male

Accusa un malore dopo aver inalato esalazioni fuoriuscite da una tubatura. È accaduto pochi minuti fa in via Ponte Olmo a Sora nei pressi del cartiera Burgo. Sul posto si trovano i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno interdetto l’accesso a veicoli e persone. Sono in corso tutti gli accertamenti e le verifiche per capire la natura delle esalazioni. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale "Santissima Trinità" da una ambulanza del 118. I residenti si sono allontanati dalle loro abitazioni perché l’aria è irrespirabile.