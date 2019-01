© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entra in casa di una donna che conosce, una giovane madre, e la porta di peso in camera da letto, ma lei, urlando, riesce a metterlo in fuga.È quanto ricostruito dalla polizia, che, al termine degli accertamenti, ha denunciato un frusinate di 32 anni: le accuse mosse nei suoi confronti sono di violenza sessuale e violazione di domicilio.È accaduto nel capoluogo, dove una donna si è presentata in Questura raccontando cosa le era accaduto, descrivendo quei momenti di paura. In base alla denuncia un uomo si era introdotto nell’appartamento della donna, approfittando della semplicità della figlia minore di lei. All’interno c’era anche un altro bimbo. Dopo averla raggiunta, la afferra energicamente e la strattona, conducendola verso la camera da letto. Lei, originaria di un paese dei monti Ernici, inizia a urlare ininterrottamente e lancia disperate richieste di auto, facendo così desistere l’uomo che decide uscire e di allontanarsi.Raccolta la denuncia la polizia avvia gli accertamenti, risalendo al trentaduenne, per il quale, alla fine, scatta la denuncia. Secondo quando emerso in passato avrebbe assunto comportamenti definiti simili nei confronti della giovane madre.