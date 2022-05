Ennesimo incidente in via Appia a Cassino: coinvolti anche dei bambini

Ennesimo incidente in via Appia, l'arteria che collega Cassino con Rocca D'Evandro: il primo dei comuni dell'Alto Casertano al confine con la Città Martire. Tre le vetture coinvolte nel sinistro. Nessun ferito in maniera grave, ma oltre agli autisti sono rimasti coinvolti nell'incidente anche dei bambini a bordo di un'auto. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per aiutare i feriti ad auscire dal groviglio di lamiere.

Sul posto anche i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Ancora una volta i residenti tornano a chiedere con insitenza la messa in sicurezza. "Non è possibile - spiegano gli abitanti del posto - di assistere ad un incidente ogni dieci giorni, servono dei dissuasori di velocità al più presto".