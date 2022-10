Ennesimo incidente sulla Cassino-Formia, feriti e traffico in tilt

A meno di 24 ore dall'incidente avvenuto ieri pomeriggio, 21 ottobre, tra i comuni di Pignataro Interamna e San Giorgio a Liri, questa mattina la Superstrada Cassino-Formia è stata teatro di un altro scontro tra auto. Il sinistro stradale si è verificato nel tratto ricadente nel comune di Ausonia, particolarmente critico: in passato si è registrato in quel punto anche un incidente mortale. Nessuna grave conseguenza, invece, per gli automobilisti rimasti coinvolti stamane nell'incidente.

A scontrarsi una Renault Scenic e il Suv Stelvio Alfa Romeo. Si è reso necessario l'intervento oltre che dei carabinieri della locale stazione - per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica - anche dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino. Disagi alla circolazione e alla viabilità in entrambi i sensi di marcia.