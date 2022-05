Ennesimo incidente sulla Cassino-Formia. Due ambulanze sul posto

Ennesimo incidente sulla Superstrada Cassino-Formia. Questa mattina, all'altezza del come di San Giorgio a Liri, si sono scontrate due utilitarie. Sulle cause del sinistro stanno facendo le opportune verifuiche i carabinieri, giunti immediatamente sul posto. Sono stati allertati anche i soccorsi del 118: due le ambulanze giunte sul posto. I sanitari hanno prestato le cure del caso ai due automobilisti coinvolti ma dalle primissime informazioni che trapelano non risultano esserci feriti gravi. Congestionato, invece, il traffico sulla Superstrada già molto intenso visto che l'incidente è avvenuto nell'ora quando l'arteria è percorsa da molti automobilisti.