Ultimo aggiornamento: 07:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo incidente ieri mattina poco prima delle ore 9 lungo la via Morolense, altezza incrocio Fontana La Noce a Ferentino. Un tratto di strada purtroppo noto alle cronache per i numerosi incidenti, anche mortali che si sono succeduti nel corso degli anni. Il comune di Ferentino alcuni mesi fa aveva stanziato fondi ed avviato lavori per una migliore sistemazione. Lavori che hanno riguardato la messa in sicurezza dell'incrocio. Ma purtroppo non è bastato: gli incidenti continuano ad avvenire. L'ultimo in ordine di tempo questa mattina ha coincolto due auto, una Opel Corsa condotta da una giovane donna del luogo ed una Audi con alla guida un 50enne frusinate. L'impatto è stato molto violento e la Opel corsa è finita in un prato. Ferita, fortunatamente non in modo grave la conducente portata in ospedale. Illeso il conducente dell'Audi. Traffico in tilt. Sul posto i carabinieri di Morolo e l'ambulanza del 118. Proteste veementi di residenti ed automobilisti.«Purtroppo malgrado la sistemazione dell'incrocio da parte del comune, gli incidenti sia di giorno che di notte avvengono quasi con una frequenza settimanale. Incidenti spesso gravi dovuti principlamente all'alta velocità anche anche al fatto che la visuale all'altezza degli stop laterali dalla via principale Morolense è di fatto scarsa- spiegano i residenti- a questo va aggiunto il fatto che l'illuminazione pubblica da qualche mese non funziona. Abbiamo paura che prima o poi qualcuno entri direttamente con l'auto nelle nostre case»«Questa arteria è molto importante perchè collega Morolo con Ferentino ma anche con il popoloso quartiere Cartriera e con l'Area Industriale- aggiungono alcuni automobilisti- ci sono tante attività industriali e commerciali e c'è chi percorre questa strada anche quattro-sei volte al giorno per motivi di lavoro. Si ha paura. Gli stop si vedono a malapena e spesso non vengono rispettati. Poi si corre troppo. Servirebbe un impianto semaforico e dossi per ridurre la velocità. Siamo stufi viviamo con l'ansia che possa verificarsi un incidente in qualsiasi momento. Chiediamo alle Istituzioni di intervenire con misure dure ed urgenti, se necessario anche con gli autovelox».