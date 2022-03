"Comunità energetica", incontro a Settefrati con l'assessore Lombardi e docenti universitari

Un incontro informativo sulle opportunità che possono derivare dalla realizzazione di una “Comunità energetica”. E' quello che si è tenuto a Settefrati nella sede del Comune.

Ospiti del sindaco Riccardo Frattaroli sono stati l’assessore regionale alla Transizione ecologica, Roberta Lombardi, Andrea Micangeli e Andrea Marchegiani, entrambi docenti dell’Università “Sapienza” di Roma.

“L’iniziativa - ha dichiarato il sindaco Frattaroli - ha consentito di approfondire le opportunità sociali ed economiche che sottintendono alla realizzazione delle Comunità energetiche e il loro positivo impatto per i nostri piccoli centri. Anche per queste ragioni - ha aggiunto - oltre al doveroso ringraziamento per l’assessore Lombardi, che ha consentito tale evento, ringrazio i colleghi sindaci della Val di Comino che numerosi hanno partecipato, a riprova di quello spirito di unità di intenti che da sempre noi tutti perseguiamo”.