Ancora due positivi e nessun decesso. La curva dei contagi in Ciociaria è ormai consolidata ai minimi storici.Nella giornata di ieri la media dei contagi dall’inizio del mese di maggio è rimasta invariata.I positivi in provincia di Frosinone dall’inizio dell’emergenza (indicizzata al 9 marzo scorso) sono 650, mentre i decessi sono fermi a 44.La maggior parte dei positivi sono in isolamento domiciliare e nell’ultima settimana non c’è stato nessun nuovo ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Spaziani di Frosinone.Numeri e trend assai confortanti, se paragonati allo stesso periodo del mese precedente, quando in piena attuazione del distanziamento sociale si registravano oltre 15 malati al giorno e decessi pressoché quotidiani.Ora in piena Fase 2 si cercano gli asintomatici con due postazioni (nei parcheggi degli ospedali di Frosinone e Cassino) di tamponi dal finestrino dell’auto, ieri pomeriggio è stata conclusa la tanto attesa gara per l’approvvigionamento del materiale per i test sierologici agli operatori sanitari, agli operatori e agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali e agli appartenenti alle forze dell’ordine.Si parte lunedì 11 maggio con la Guardia di Finanza, in Ciociaria i finanzieri in servizio nei vari reparti sono circa 300.Subito dopo toccherà ai Carabinieri.Ci sarà un’unità mobile che girerà nei vari comandi territoriali dove verrà eseguito il test per individuare i positivi asintomatici è per capire quanto il covid-19 è circolato in Provincia di Frosinone tra gli operatori delle forze dell’ordine.Il test verrà eseguito con il prelievo di una goccia di sangue tramite uno stick. Il tempo di risposta sarà di 8 minuti, trascorso il quale si conoscerà l’esito. Se nel sangue del paziente ci sono gli anticorpi di tipo IgM significa che l’infezione potrebbe ancora essere in corso, in questo caso scatterà l’isolamento domiciliare.Se ci sono gli anticorpi IgG è probabile che la fase dell’infezione, anche in maniera asintomatica, sia stata superata.Nell’intero territorio regionale i test sierologici saranno 300 mila. Di cui 19.131 Carabinieri, 18.216 agenti della Polizia di Stato, 11.491 militari della Guardia di Finanza, 6.105 agenti della Penitenziaria, 4.369 Vigili del Fuoco, 1.497 appartenenti Guardia Costiera, 1.600 dell’Esercito italiano (Strade Sicure).Saranno coinvolti tutti i laboratori della rete e 20 unità mobili Usca.“La capacità di processo laboratoristico dei test sierologici è di almeno 10 mila test al giorno”, ha spiegato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.“Contiamo - ha aggiunto - di avere i primi risultati intorno alla data del 25 di maggio. E’ la più grande indagine di sieroprevalenza che si svolge in Italia. L’indagine di sieroprevalenza non rappresenta in alcun modo una ‘patente di immunità’, ma bensì aiuta a comprendere quant’è stata la circolazione del virus sul territorio”.