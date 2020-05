© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora due nuovi positivi al Coronavirus in Ciociaria. Il primo giorno della Fase 2 è iniziato con lo stesso trend di contagi registrati negli ultimi dieci giorni di distanziamento sociale. I due positivi di ieri sono residenti a Collepardo, sono asintomatici e, quindi, in isolamento domiciliare. La curva dei contagi è stabile, ma il Covid-19 non è definitivamente sconfitto, la Provincia di Frosinone è il territorio laziale, escluso Roma, più colpito.Il 9 percento dei malati (su scala regionale), risiede in Ciociaria, l’8 percento risiede in provincia di Latina, il 6,2 a Viterbo e il 4,9 a Rieti. I positivi in Provincia di Frosinone dall’inizio dell’emergenza sono 652, di questi il 20 percento è ricoverato in una struttura sanitaria, il 50 percento in isolamento domiciliare e il restate è guarito o in via di negativizzazione.Il 48 percento dei malati è di esteso maschile il 52 di sesso femminile e l’età media è di 57 anni.Ma c’è un dato che, rispetto agli altri territori laziali, spicca più degli altri: ormai da una settimana non ci sono pazienti ricoverati in Rianimazione all’ospedale Spaziani di Frosinone.Per il resto non ci sono state vittime e altre 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Resta l’allerta attorno alla strutture sanitarie (Residenze sanitarie assistenziali e Case di riposo), per un'accurata indagine epidemiologica, in campo ci sono le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca).Si cercano asintomatici per evitare l’insorgenza di nuovi focolai. Per questo a Cassino, come noto, da sabato scorso è stato attivato il servizio drive through (come avvenuto già a Frosinone), vale a dire l’esecuzione dei tamponi direttamente dal finestrino dell’auto.“In due giorni di attività - ha spiegato il dottor Mario Fabi, responsabile sanitario dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino - sono stati eseguiti 55 tamponi (30 sabato e 25 ieri). Il servizio, rivolto ai residenti del cassinate ma anche il sorano, fortemente voluto dal direttore generale Stefano Lorusso, è rivolto a tre gruppi di persone: ai positivi in isolamento domiciliare e in via di negativizzazione, a coloro i quali sono stati a contatto con persone infette, ma anche a soggetti particolarmente esposti al pubblico, individuati dal servizio Igiene”.Il drive through sarà attivo per le prossime settimane il lunedì, il mercoledì e il venerdì per un massimo di 40 tamponi a seduta. Ma l’ospedale Santa Scolastica in piena emergenza Covid-19, in base alle direttive regionali rese operarive dalla direzione generale dell’Asl di Frosinone, ha rimodulato l’offerta sanitaria.“Ci sono stati - ha aggiunto il dottor Fabi - accorpamenti dell’area chirurgica per dare maggiore disponibilità di personale al pronto soccorso, dov’è stata creata un’ala di valutazione, all’area medica. Pur non essendo ospedale Covid, infatti, il Santa Scolastica di Cassino ha gestito, nell’unità di Pneumologia, diversi casi di Coronavirus.Nel territorio del Cassinate, tuttavia, i contagi sono stati contenuti. Lo stesso tra gli operatori sanitari, circa 600, i cui positivi non sono andati oltre le 13 unità”.