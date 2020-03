Ultimo aggiornamento: 15:51

La sesta vittima del Coronavirus in provincia Ciociaria è uomo di 71 anni di Frosinone Città con preesistenti patologie. Mentre 19 sono i nuovi contagiati: in totale 93. Nel frattempo è operativo da oggi il laboratorio per il test del #covid19 e rimangono sospese le accettazioni al San Raffaele di Cassino in attesa indagine epidemiologica.