È morto in serata un uomo di 89 anni di Cassino. È la sesta vittima del Coronavirus in provincia di Frosinone. L’uomo era uno dei nove pazienti ricoverati al "San Raffaele" risultati positivi. Dalla clinica era stato trasferito all’ospedale "Santa Scolastica" di Cassino con un quadro clinico difficile che è diventato sempre più grave. I medici gli hanno praticato le manovre di rianimazione, ma dopo alcune ore il suo cuore ha cessato di battere. Prima di lui, nella giornata di lunedì, c’era stato il decesso di un 63enne, un ex finanziere sempre di Cassino. Le altre vittime a causa del Covid-19 o delle complicazioni causate dal virus sono la coppia di anziani Ceprano (marito e moglie morti a distanza di pochi giorni), un 52enne di Supino e un 81enne molisano, positivo al Covid-19, trasferito dalla clinica "San Raffaele" di Cassino allo "Spallanzani", anche se la morte per quest’ultimo è stata ricondotta ad infarto. Sessantacinque le persone contagiate in Provincia di Frosinone.