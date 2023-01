Elezioni regionali, domani la direzione provinciale del Pd per le candidature

E' in programma domani mercoledì 4 gennaio, alle 15.30 presso l’Hotel Memmina a Frosinone, la direzione provinciale del Partito democratico. «Si tratta dell’assemblea che stilerà la proposta, che dovrà essere successivamente approvata dalla direzione regionale già convocata per giovedì 5 gennaio, per la lista dei candidati consiglieri democratici in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio» - si legge in una nota del partito.

«Siamo a lavoro - spiega il segretario provinciale, Luca Fantini - per mettere in campo la lista più forte in vista dell’importante appuntamento elettorale a sostegno del candidato governatore Alessio D’Amato».