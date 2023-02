Elezioni, domani a Frosinone in visita Giuseppe Conte e Donatella Bianchi

Tappa a Frosinone per il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, e per la candidata alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi. Nella giornata di domani, 9 febbraio, infatti, i due giungeranno nel capoluogo ciociaro. Durante al giornata trascorsa a Frosinone, sono previste diverse occasioni di confronto. Si inizierà subito dopo pranzo. Attorno alle 14 e 30, Conte e Bianchi effettueranno una prima visita ad una struttura, oggetto di un intervento di riqualificazione, sfruttando la misura del Superbonus 110%, in via Marco Tullio Cicerone 120. Per le 17 e 15, poi, Conte e Bianchi faranno visita alla "Cittadella Cielo" di Nuovi Orrizonti, in via Tommaso Landolfi, sempre a Frosinone. Infine, alle 18 e 15, il Presidente Cinque Stelle e la candidata presidente alla Regione incontreranno i candidati e i cittadini nella parte alta del capoluogo frusinate, al bar "Elletì" di Corso della Repubblica.