Tra quaranta giorni si conoscerà la composizione del nuovo Consiglio provinciale. Nei partiti e nei movimenti civici sono già iniziate le grandi manovre per verificare margini per intese e alleanze. Per stabilire eventualmente se e quanto trasversali, c'è ancora tempo qualche settimana, fino ai primi di dicembre, quando scadrà il termine per la presentazione delle candidature. Per il centrodestra, sull'onda della vittoria alle ultime Regionali, sarà un'altra prova per misurare il peso sia della coalizione sia dei singoli gruppi che ne fanno parte. Un appuntamento rilevante anche in chiave Europee e Comunali di giugno. Per questo, come nella precedente tornata di piazza Gramsci del 2021, in campo ci saranno almeno le liste delle principali forze: quelle di Fratelli d'Italia (in cui comparirà anche il nome del sindaco di Ceccano, Roberto Caligiore, e dovrebbero figurare l'uscente Stefania Furtivo - Pofi - e Sara Petrucci -Arce -), di Forza Italia (in corsa ci sarà anche l'attuale capogruppo degli azzurri Gianluca Quadrini) e della Lega, nelle cui file tenterà la conferma Andrea Amata, consigliere a Vicalvi. E il centrosinistra? L'obiettivo, sulla spinta dem, è quello di schierare una formazione unitaria di area progressista con una bandiera dal tratto civico. Al momento c'è l'accordo tra Pd, Azione e Italia Viva. Nella compagine dovrebbe confluire anche Demos: segnali positivi, infatti, sono arrivati dal secondo giro di consultazioni tra le rispettive delegazioni. Sul punto, il segretario provinciale del Partito democratico, Luca Fantini, si è mostrato fiducioso e sul lavoro avviato per ricompattare il centrosinistra ha spiegato che i riscontri sono «positivi». «Siamo alle prime fasi, ma possiamo ritenerci molto soddisfatti delle aperture che si sono palesate in questi giorni» ha dichiarato. «Crediamo molto nella necessità di un centrosinistra forte e unito - ha affermato Luigi Maccaro, segretario provinciale Demos - dove la ricchezza delle varie espressioni possa essere valorizzata in un clima di condivisione e di partecipazione.