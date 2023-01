Domenica 29 Gennaio 2023, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 09:24

Squadra che vince non si cambia, anzi viene confermata. Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine degli avvocati di Frosinone. Una competizione molto sentita dalla categoria con una serie di colpi di scena. Alla compagine uscente si è contrapposta una lista di dieci avvocati che faceva riferimento ad un precedente presidente del consiglio ma cinque candidati erano stati esclusi dalla commissione elettorale perché non avevano allegato il documento di identità alla domanda come previsto dalla normativa che regola le candidature e lo svolgimento del voto. Con un provvedimento temporaneo il Consiglio Nazionale forense ha riammesso al voto i candidati che hanno potuto partecipare . La competizione, quindi, era tra gli undici candidati capeggiati dall'attuale presidente Vincenzo Galassi (tutti rieletti), due candidati indipendenti e dieci candidati della lista opposta.

Oltre i componenti della lista Galassi sono entrati in consiglio solo quattro dei componenti di quella avversaria.

GLI ELETTI

Galassi Vincenzo (591 voti) Pereno Lucia (469) Loreti Cristiana (468) Zoli Fabrizio (463) Galassi Angelo (442) Coreno Maria Pia (429) Vincenzi Massimiliano (405) Testa Angelo (340) Carpino Schietroma Chiara (325) Giacinti Giulia (319) Marsinano Monia (300) Minotti Maria (279) Gizzi Jessica (263) Coratti Carlo (243) Bianchi Antonella (227). Qui i risultati completi

LE REAZIONI

«La vittoria della nostra lista è prima di tutto la vittoria dell'intero Ordine per il quale abbiamo lavorato in questi quattro anni così come faremo anche nel prossimo mandato - ha detto il presidente Galassi - Hanno vinto l'interesse e l'impegno per la professione, soprattutto in un momento difficile come quello della pandemia in cui non ci siamo fermati. Hanno vinto la competenza e la capacità di uomini e donne che ogni giorno onorano la professione non perdendo mai di vista la stella polare insostituibile che è la legge».

Soddisfatto anche l'avvocato Zoli, braccio 'operativo' del presidente uscente:«Vincenzo è sempre stato il punto di riferimento e il collante di un gruppo che lavora da ben sette anni in modo coeso e convinto per dare alla categoria il lustro e l'onorabilità che merita. Un risultato che dimostra che ogni risultato esteriore non è mai frutto dell’attività dei singoli ma solo del lavoro comune. Il risultato ci gratifica soprattutto perché sono stati riconosciuti sforzi, impegno e dedizione mai mancati, soprattutto in anni estremamente complicati per la nostra professione. Personalmente voglio condividere questa vittoria con i giovani futuri colleghi perché prendano il buono dell'esperienza che trasmettiamo e ci aggiungano l'energia e la vitalità di cui sono portatori per affrontare le difficoltà che oggi comporta essere avvocato». .

