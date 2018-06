di Emiliano Papillo

I cittadini di quindici Comuni della provincia di Frosinone oggi sono chiamati alle urne oggi dalle 7 alle 23 per eleggere sindaci e Consigli comunali. Si tratta di Amaseno, Anagni, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Feretino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Torrice, Villa Latina e Villa Santa Lucia. In tutto 95 sezioni elettorali.

Ieri c’è stato l’insediamento dei seggi e non si sono registrati particolari problemi. Due i Comuni - Anagni e Ferentino - che superano i 15.000 abitanti e dove è previsto l’eventuale turno di ballottaggio nel caso in cui oggi nessuno dei candidati superi il 50 per cento più uno dei voti. All’eventuale ballottaggio, che si terrebbe il 24 giugno, andrebbero i due candidati a sindaco più votati.

Oggi, subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo spoglio. Il colore della scheda per le comunali è azzurro.



IL VOTO IN CIFRE

I Comuni con il maggior numero di candidati sindaco sono Anagni e Boville Ernica dove sono ben sette gli spiranti al ruolo di primo cittadino. Seguono Ferentino e Arpino con 5.

Per quanto riguarda le liste il record è ad Anagni con 23, seguita da Ferentino con 17 liste. La Città dei Papi detiene anche il record di candidati a consigliere comunale: ben 354 seguita da Ferentino con 272, Boville con 83 ed Arpino con 60 candidati.

I candidati sindaco totali nei 15 Comuni sono 51, le liste 79 mentre i candidati ai consigli comunali sono 1069 a fronte di 182 posti.

I sindaci uscenti che si presentano per la conferma sono 8 su 15 mentre è basso il numero delle candidate donna alla carica di primo cittadino: solo 8 su 51. Singolare il caso del Comune di Pico dove c’è una sola lista, quella del sindaco uscente Ornella Carnevale che per la conferma deve ottenere il 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto.

I Comuni con il numero più alto di elettori sono Ferentino (17792) e Anagni (17582), mentre il più piccolo è Filettino con 484 votanti. Il totale dei ciociari aventi diritto al voto è di 88918 con le donne che superano gli uomini di quasi 2000 unità 45309 a poco più di 43.000.

Per votare occorre un documento valido e la scheda elettorale. Chi l’avesse smarrita può richiedere il duplicato nel comune di residenza che resterà aperto per tutto il giorno.



LE SFIDE

La sfida più importante si registra a Ferentino dove il sindaco uscente del Pd, Antonio Pompeo appoggiato da sette liste di centrosinistra tenterà il bis. I suoi sfidanti sono Franco Collalti per il centrodestra, appoggiato da quattro liste, Maurizio Berretta, consigliere di opposizione uscente, civico appoggiato da tre liste, il 29enne imprenditore Giuseppe Virgili, civico appoggiato da due liste, il dirigente scolastico ed ex vicesindaco, Fabio Magliocchetti appoggiato da una lista. Avvincente anche la competizione ad Anagni, dopo la caduta della giunta Bassetta: i candidati sindaco sono sette: Daniele Natalia, Sandra Tagliaboschi, Maria La Pastina, Viviana Cacciatori, Fernando Fiormonti, Daniele Tasca, Nello Di Giulio.

