Sindaco di San Donato, Pittiglio (Pd) corre da solo: banco di prova per i riformisti. Fattore quorum, ecco la soglia

IL QUORUM

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un solo candidato alla fascia tricolore e una campagna elettorale orfana di confronto. È lo scenario che, a sorpresa, si è delineato a San Donato Val di Comino in vista delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno, ormai alle porte. Una novità assoluta per il piccolo centro che conta poco più di 1.850 residenti. Non era mai accaduto nella storia recente. Nell'epoca repubblicana, infatti, per la prima volta c'è un solo pretendente alla guida del Municipio. È l'uscente Enrico Pittiglio (Pd), vicepresidente della Provincia. Eletto per la prima volta nel 2014, insegue il tris consecutivo di mandati a capo della lista "Vanga e stella". In questa tornata non ha avversari, né politici né civici. Per essere rieletto dovrà superare soltanto uno scoglio: il quorum legato al numero di votanti e ai consensi.Sembrano essere ben lontani i tempi in cui il dibattito e lo scontro politico animavano il paese, non solo a ridosso delle sfide elettorali, nazionali o locali. Comizi, spesso vibranti, botta e risposta dai palchi, volantini e manifesti murali rigorosamente scritti a mano, noti come tazebao, per decenni hanno caratterizzato contrapposizioni, contraddittori, serrate contese tra fazioni e a volte veri e propri duelli tra capilista. È stato così fino a qualche anno fa.Ora, nel sempre caldo palcoscenico locale, qualcosa è cambiato. Il gruppo d'opposizione uscente, "Rivoluzione democratica", non sarà della partita. Non si è schierato ai blocchi di partenza. Nel frattempo, è nato un nuovo movimento: è supportato da due ex sindaci e aggrega in larga parte ex socialisti. È sceso nell'agone qualche mese fa con il nome di "Riformisti sandonatesi" e ha stretto un'intesa con "Vanga e stella", compagine civica a trazione Pd: un accordo che ha assicurato ai riformisti due delle dieci caselle nell'unica lista presentata. Ora, dunque, non resta che attendere il responso delle urne per capire eventuali nuovi assetti, dinamiche e pesi delle due forze alleate.Con una sola formazione in corsa, per la validità delle elezioni entra in gioco il doppio fattore quorum: è necessario che alle urne vada almeno il 40 per cento degli aventi diritto (esclusi quelli iscritti all'Aire, anagrafe dei residenti all'estero) e che la lista totalizzi almeno il 50 per cento dei consensi. In sostanza, a San Donato la soglia minima da raggiungere è di 633 votanti (il totale degli elettori - senza gli 854 dell'Aire - è di 1.583, numero su cui va calcolata l'affluenza). In presenza di tali percentuali, Pittiglio potrebbe festeggiare la conferma già a quota 317 voti di lista. In caso contrario, qualsiasi risultato sarebbe nullo. «Dispiace che non ci sia competizione. La nostra è e sarà una lista all'altezza: i cittadini giudicheranno in base a quanto realizzato in questi anni e al programma» ha spiegato il sindaco uscente.