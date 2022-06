Elezioni a Frosinone, beffa per Mastrangeli: non vince al primo turno per 179 voti

Servivano 12.035 voti per vincere al primo turno ma Riccardo Mastrangeli, candidato del centro-destra a sindaco di Frosinone, si è fermato a 11.856. Gli sono mancati, quindi, 179 voti. Quando il dato è definitivo è possibile una prima analisi di quanto accaduto nel capoluogo ciociaro dove tra due settimane ci sarà il ballottaggio con Domenico Marzi del "campo largo". I voti espressi per i candidati sindaco sono stati 24.068, quelli per le liste 23.237

A Mastrangeli sono andati 480 voti in più delle liste della sua coalizione, a Marzi appena 4 in più (9419 contro 9415), Iacovissi ne ha ottenuti 154 in più, Vicano 113 e Cosimato 80.