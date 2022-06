Martedì 14 Giugno 2022, 09:50

Alle 20.12, raccontano i presenti, Mauro Vicano è uscito dal comitato in via Aldo Moro scuro in volto. A quell'ora, è stato scrutinato poco meno del 75% dei voti. Il risultato, per quanto parziale, però parla già chiaro. Pure troppo. È il dirigente Asl, mancato candidato del centrosinistra, il grande sconfitto di questa tornata elettorale. È lui stesso ad ammetterlo: «Il risultato è stato al di sotto delle aspettative, ringrazio tutti coloro che sono stati al mio fianco. Abbiamo fatto una campagna elettorale nel segno della libertà e del garantismo».

Una sconfitta, quella di Vicano (sostenuto da tre liste), ancora più lampante se messa a confronto con le preferenze ottenute da Vincenzo Iacovissi, candidato per il Partito socialista, appoggiato da una sola lista. Ha raggiunto il 6%, piazzandosi di gran lunga dopo Mastrangeli e Marzi. Ma Iacovissi non è deluso: «Possiamo ritenerci soddisfatti considerando che le altre coalizioni avevano sette liste e il voto è stato molto polarizzato», commenta. «Il nostro coraggio è stato premiato, così come l'alternativa da noi proposta, per quanto difficile, è stata apprezzata, seppure in parte».

Sul posizionamento al ballottaggio, Iacovissi si prende tempo: «Ci prendiamo qualche giorno di riposo e poi valuteremo collegialmente il da farsi, un tratto che ha distinto dall'inizio la nostra avventura elettorale». Non ha dubbi sull'indicazione ai propri sostenitori il candidato outsider, l'avvocato Giuseppe Cosimato, anche lui un tantino deluso dal verdetto delle urne: «Ci aspettavamo qualcosa in più, ma è stata una bella avventura. Per il ballottaggio manterremo fede alla nostra anima civica e non daremo alcuna indicazione di voto».