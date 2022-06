Elezioni a Frosinone: Pd primo partito, seguono la lista Ottaviani e quella Marzi

Il Pd è il primo partito a Frosinone, conquistando 2903 voti pari al 12,49%. Segue la lista del sindaco uscente, Nicola Ottaviani (a sostegno di Riccardo Mastrangeli), che ha ottenuto 2743 consensi pari all'11,80%, quindi quella di Domenico Marzi che è arrivato al ballottaggio con 2585 e l'11,12%.

Le altre non hanno raggiunto le due cifre percentuali ma in particolare le civiche si sono ben comportate. I dati definitivi indicano un tracollo del Movimento 5stelle che non entra in consiglio comunale, Fratelli d'Italia che si aspettava un risultato migliore, la Lega e Forza Italia che non arrivano al 5%