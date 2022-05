«Calenda non darebbe incarichi ai Cinque Stelle neanche su Marte? Allora vada su Marte». Lo ha detto l'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, arrivato a Frosinone in piazza Cervini per sostenere il candidato sindaco Domenico Marzi.

Ad accogliere il presidente del Movimento oltre al candidato sindaco del campo largo la sottosegretaria ciociara Ilaria Fontana, il consigliere regionale Loreto Marcelli e i vari esponenti della coalizione allargata.