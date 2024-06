Europee: Fratelli d'Italia sbanca a Frosinone, Pd secondo, Chiusaroli di Forza Italia verso Bruxelles

Fratelli d'Italia primo partito in provincia di Frosinone con il 33,69% dei voti. E' arrivato poco dopo le 10 odierne, lunedì 10 giugno, il dato definitivo. Secondo posto per il Pd con il 17%, quindi Forza Italia con il 12,84%, la Lega con l'11,89%, il Movimento 5Stelle con il 10,69%, Alleanza Verdi-Sinistra con il 5,4%, Stati Uniti d'Europa con il 3,39% e Azione con l'1,99%, a seguire gli altri.

Dei cinque candidati locali in corsa per un seggio a Bruxelles sembra certa dell'elezione solo Rossella Chiusaroli, segretaria provinciale di Forza Italia, che in Ciociaria ha ottenuto (ma lo scrutinio per questo è ancora in corso) 9.535 preferenze e nella circoscrizione Italia centrale è stabilmente al terzo posto dietro il leader Antonio Tajani e l'uscente Salvatore De Meo.

In considerazione del fatto che Tajani dovrebbe dimettersi e Forza Italia conquistare due seggi, per la Chiusaroli si aprirebbero le porte dell'Europarlamento

L'ingresso o meno a Bruxelles di Mario Abbruzzese (Lega) è legato al numero di seggi che otterrà il partito. In provincia ottiene oltre 13.000 preferenze ma nella circoscrizione è al momento terzo e se la situazione resta questa non dovrebbe farcela, anche se Vannacci dovesse dimettersi; l'uscente Maria Veronica Rossi (ex Lega, in corsa con Fratelli d'Italia) si attesta oltre le 3200 ma a livello di circoscrizione è al momento all'ultimo posto; Luciano Conte (Alleanza Verdi Sinistra) supera le 2000, ma non sono sufficienti per essere eletto; Anche Giuseppina Bonaviri ( "Stati Uniti d'Europa") è oltre le 2000,

IL CONFRONTO

Rispetto a cinque anni fa, guardando alle precedenti europee, Fratelli d'Italia guadagna quasi il 25% (era all'8,9), un punto in più per il Pd (era al 16,1), oltre quattro e mezzo per Forza Italia (partiva dall'8,13), crolla la Lega che ottenne il boom del 40,35%, male anche i 5Stelle che perdono rispetto al 2019 (erano al 18,57%) praticamente 8 punti.