Inizia l'attesa due giorni del voto per Europee e Comunali. Seggi aperti oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23, per un totale di 24 ore non continuative. Nel mezzo, la pausa da stasera fino all'alba successiva. Quella di domenica sarà la giornata più lunga: culminerà nella notte con il responso per le Europee che decreterà se la Ciociaria avrà o meno rappresentanti in seno all'assemblea di Strasburgo. È la sfida dal tratto puramente politico, quella che ha visto partiti e coalizioni impegnati nel tentativo di conquistare la fiducia dei cittadini.

La Ciociaria arriva a questo appuntamento con un'eurodeputata uscente, Maria Veronica Rossi, nel frattempo passata nelle file di Fratelli d'Italia. Ora ci riprova, inseguendo il bis da unica candidata espressione della provincia di Frosinone nella lista di FdI. In campo sono scesi anche altri quattro ciociari: si tratta di Mario Abbruzzese (Lega), già presidente del Consiglio regionale, Rossella Chiusaroli, segretario provinciale di Forza Italia, Luciano Conte (Alleanza Verdi Sinistra), consigliere comunale di Sora, e Giuseppina Bonaviri (Stati Uniti d'Europa), in passato candidata a sindaco del capoluogo. Nella circoscrizione Centro, quella che comprende Lazio, Toscana, Umbria e Marche, quasi tutti i leader nazionali sono capilista delle rispettive forze politiche: è il caso, ad esempio, della premier Giorgia Meloni per FdI, di Antonio Tajani per FI, Elly Schlein per il Pd, Ignazio Marino per Verdi e Sinistra, Carlo Calenda per Azione, Marco Rizzo per Democrazia sovrana e popolare. Non figurano Matteo Salvini e Giuseppe Conte: a guidare la lista della Lega è Roberto Vannacci, mentre in cima a quella del Movimento 5Stelle c'è Carolina Morace. Michele Santoro capeggia Pace, terra e dignità, Cateno De Luca Libertà, Luca Palamara Alternativa popolare, mentre Giandomenico Caiazza Stati uniti d'Europa. Sono queste le dodici formazioni in lizza, ciascuna composta da quindici aspiranti eurodeputati. Tanti, infatti, sono i seggi da attribuire nella maxi circoscrizione interregionale su un totale di 76 spettanti all'Italia. Il sistema elettorale di riferimento è quello proporzionale con sbarramento al 4 per cento. Stamane l'insediamento dei seggi: in provincia, comprese quelle speciali ospedaliere, sono 504 le sezioni nei 91 comuni. La chiamata al voto coinvolgerà 411.923 elettori, più uomini (201.213) che donne (210.710). Centrodestra e centrosinistra, dunque, si pesano ancora una volta: il primo raggruppamento cerca di confermare gli ultimi buoni risultati, mentre il secondo prova a ricucire le distanze. Sul piano locale sarà anche una sfida interna alle coalizioni, in particolare in quella di governo: Lega e Forza Italia puntano a guadagnare terreno sugli alleati di FdI, che, di contro, mirano a consolidare le ultime percentuali. Sarà anche un test per le singole correnti di partito, soprattutto in casa FdI e Pd, con il computo delle preferenze che potrebbe ridisegnare assetti e gerarchie. Il risultato, inoltre, potrebbe imprimere o meno a un'accelerazione alla richiesta di FI per un terzo assessorato alla Pisana.Oggi e domani si voterà anche per il rinnovo di 36 Consigli comunali: le sfide più rilevanti sotto il profilo politico sono quelle di Cassino, Veroli (centri dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio) e Isola del Liri. Nella città martire il centrosinistra cerca la conferma puntando sull'uscente Salera, nella città ernica c'è curiosità rispetto alla frattura del centrodestra, mentre a Isola Liri c'è attesa per il risultato, soprattutto in chiave centrosinistra. In Ciociaria per le Comunali gli elettori sono complessivamente 136.859 (69.446 donne e 67.413 uomini).