Elezioni e referendum, insediati i seggi in provincia di Frosinone

Sono stati insediati i seggi per le elezioni amministrative (si vota nel capoluogo e in altri sette comuni) e i referendum in provincia di Frosinone. Le operazioni sono andate avanti senza problemi, salvo sostituire in particolare nel capoluogo i presidenti rinunciatari (14 su 48) all'ultimo minuto e qualche scrutatore.

In provincia per le amministrative le sezioni sono 68, per un totale di 53.906 elettori. Sono chiamati alle urne per il referendum, invece, 440.949 cittadini divisi in 498 sezioni, 5 delle quali ospedaliere.