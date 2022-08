Mercoledì 3 Agosto 2022, 08:13 - Ultimo aggiornamento: 09:14

È ufficiale: il Pd ha scelto Francesco De Angelis, leader ciociaro dei dem e presidente del Consorzio industriale del Lazio, come uomo di punta da schierare alle Politiche di settembre in rappresentanza sia del Frusinate sia del Cassinate. Sarà lui, in caso di elezione, a farsi portavoce in Parlamento delle istanze dei sindaci e delle associazioni di categoria della provincia.

Il partito punta e crede al successo elettorale di De Angelis, tanto da chiedere per lui la candidatura al primo posto del listino per il collegio plurinominale Frosinone-Latina per la Camera dei deputati. La proposta, come annunciato dal segretario provinciale Luca Fantini, è stata già presentata a Roma ai vertici nazionali e regionali del Pd. Se sarà accolta, De Angelis, ex eurodeputato, tenterà così per la seconda volta di sedere sugli scranni di Montecitorio: ci aveva già provato all'ultima tornata elettorale nazionale, sempre con il sistema proporzionale.

La partita è aperta e i margini per occupare quella casella dell'elenco degli aspiranti deputati, che vorrebbe dire elezione assicurata, ci sono e sono larghi. La possibilità è concreta e ne sono consapevoli anche negli ambienti locali dei dem.

La scelta di indicare De Angelis è arrivata «a seguito della riunione della segreteria provinciale del Partito democratico, all'esito di un lavoro di sintesi territoriale con l'obiettivo di costruire una soluzione politica a vantaggio dell'intero territorio e dopo l'incontro con il segretario regionale Bruno Astorre» ha spiegato Fantini. «L'ampio lavoro di consultazione che abbiamo portato avanti - ha aggiunto Fantini - è stato orientato per la presentazione di liste autorevoli e, contestualmente, per garantire la rappresentanza territoriale. Il collegio che comprende le province di Frosinone e Latina, infatti, raccoglie una popolazione di oltre un milione di abitanti ed è necessaria la presenza di chi conosca i problemi del Basso Lazio».



Nel centrodestra, invece, i prossimi saranno giorni di summit. Sul tavolo le ipotesi di candidatura per Senato e Camera arrivate anche dalla Ciociaria. Finora maggiori certezze sembrano esserci in Fratelli d'Italia, con la discesa in campo ormai certa del senatore uscente Massimo Ruspandini, stavolta non nel maggioritario, ma nel plurinominale per il Senato in una posizione eleggibile.

Stefano De Angelis

