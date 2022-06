Confronto in piazza, l'ultimo motivo di scontro tra Marzi e Mastrangeli

Domenico Marzi lo chiede dal primo giorno e ha annunciato: «Oggi, venerdì 24 giugno alle ore 18, si terrà il confronto pubblico in piazza Vittorio Veneto tra i candidati a sindaco di Frosinone Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli. La cittadinanza è invitata a partecipare. Condurrà il direttore Alessio Porcu». Ma nessuno aveva chiesto conferma allo stesso Mastrangeli (purtroppo neanche noi, ci scusiamo) che dopo l'abbandono da parte di Marzi di quello in tv, ieri, non si presenterà. Il direttore di Teleuniverso, disposto a moderare il dibattito, aveva mandato a entrambi gli sfidanti le regole di ingaggio del confronto.

La coalizione a sostegno del candidato del centro-destra proietterà invece, alle 19,30, su maxi schermo in piazza Turriziani i sette confronti che si sono svolti finora.

Alle 21 le chiusure della campagna: per Mastrangeli a piazzale Kambo, alla stazione, per Marzi al quartiere Cavoni.