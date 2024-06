Sabato 8 Giugno 2024, 08:35

Sono 34 i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti chiamati a eleggere il sindaco oggi e domani. Lo spoglio inizierà dopo le europee, lunedì alle 14. In cinque centri c'è solo un candidato e per vincere le elezioni si dovrà raggiungere il quorum di almeno il 40% di votanti. Corrono da soli Enrico Pittiglio a San Donato Valcomino, sindaco uscente, Benedetto Cardillo con "Le ali per volare" ad Ausonia, Pierino Serafini Liberati a Fontechiari, l'uscente Adriano Lampazzi che punta al terzo mandato a Giuliano di Roma e Giovanni Di Meo, a Vallerotonda.

Tra i Comuni più grandi anche se al di sotto della soglia per l'eventuale ballottaggio troviamoCerca la conferma Massimiliano Quadrini con la sua "Per Isola", lo sfidano Antonella Di Pucchio ("Isola del Liri Futura) e Debora Bovenga ("Insieme per isola del Liri"). Quattro gli sfidanti a: Vincenzo Cacciarella, Ceprano Futura; Marco Colucci, Per Ceprano; Carla Corsetti,Vivere Ceprano ed Elisa Guerriero, Alternativa Comune. Poker di candidati anche a: Gino Molinari (uscente) appoggiato dalla lista Morolo verso Orizzonti Nuovi, Enzo Moriconi (Morolo Futura), Ivano Compagnone (Morolo che vorrei) e Stefano Pietropaoli ( Z9 Morolo)Per amministraregareggiano il consigliere di opposizione uscente Roberto Neccia con "Viviamo Piglio", il sindaco uscente Mario Felli sostenuto da "Con Mario Felli sindaco" e Marco Camusi con la lista "Oltre"., invece, è conteso dal sindaco uscente Augusto Agostini di "Rinascita Acuto" e dall'ex parlamentare Nazzareno Pilozzi per "Progetto Acuto". Ain lizza il sindaco uscente Domenico Alfieri dell'omonima lista, il vice sindaco uscente, Valentina Adiutori, con "Paliano vera" e l'assessore uscente Eleonora Campoli sostenuta da "Lista civica insieme".in corsa Franco Moscone, (Uniamoci per Casalvieri) Pasquale Iacobelli (Per Casalvieri) Mario Borza (Casalvieri nel cuore) e Giuseppe Benedetti (LeAli per Casalvieri) asi sfidano Giampiero Forte (Tutti insieme per Santopadre) e Antonio Di Sotto (Partecipazione Dedizione e Concretezza). Corsa a due anche a, con Adamo Pantano (Posta Fibreno in comune) e Sante Mele (Belvedere Postese). Anche addue candidati Massimo Fiori ( uscente) per Arnara Bene Comune ed Emanuele Incitti (Arnara Futura). Stesso discorso acon Mauro Celli (Insieme per Strangolagalli) e : Mario Reali, Elisa Magnante Roberto De Vellis Sindaco (Per Rinascere) .Sono tre gli aspiranti sindaco a: Antonio Lancia (Insieme per Colfelice) Maurizio Leonardi Lombardi ( Colfelice Bene Comune) e , Gabriella Protano (Continuità e Futuro). Corsa a due a: Paolo Petrilli (Noi per Villa) se la vedrà con Massimo Zavaglia (RicostruiAmo Villa).Addirittura sei aspiranti sindaci a, dove pesano le liste "civetta", fatte da personale militare che per un mese ha il congedo pagato. In corsa Augusto Carè (Civica Falvaterra): Bruno Casale (Progetto Italia), Antonio Pelagalli ( I Cittadini delle culture e colture d'Italia), l'uscente Francesco Piccirilli ( Insieme per Falvaterra), Diego Sardellitti (Progetto Futuro) e Francesco Sorgente (Progetto Popolare).Tre canidati al'uscente Fabio Abballe con " Progetto castelliri 3.0", Antonio Carugno (Civitas Castelliri). e Marco Belli (Castelliri liberi e forti). A, due candidate: Monica Del Greco (Sant'Apollinare nel cuore) e Ines Abu Samra (CambiAMO Sant'Apollinare). Sfida a due anche a, tra l'uscente Nadia Bucci (Uniti per San Vittore) ed Eugenio Iannetta (Per San Vittore).Stesso discorso a, dove se la vedranno Modesto Della Rosa (Uniti per San Giorgio) e Francesco Lavalle (Amo San Giorgio). Idem a, sfida tra Simone Costanzo (Coreno Bene Comune) e Marcello Stavole (Paese Nuovo).il sindaco Roberto Angelosanto con la lista Sant'Elia nel Cuore sfida Fabio Violi che capeggia la lista Per un Paese Migliore e Michele Lanni promotore della lista Orgoglio Santeliano. Ain campo Sergio Messore, sindaco uscente, con la lista Patto per Sant'Ambrogio. Gli altri candidati sono Beniamino Delli Colli con la lista Controvento e Antonio Capraro con Moveo. AGiovanni Rossi con la lista Insieme per Sant'Andrea sfida Puetr Reale di Progetto Futuro Insieme. AFernando Tommaso De Magistris con Vallemaio nel cuore si contrappone a Pompeo Giuseppe Messore con il mio Paese.Tre gli sfidanti a: l'uscente Claudio Guerriero, Davide Giacomini (lista Alternativa per Vico) e Stefano Pelloni, ( Obiettivo Vico)se la vedranno Domenico Urbano (Per Broccostella) e Carlo Sperduti (Insieme per Broccostella), aRiccardo Frattaroli (Azione Amministrativa per Settefrati), Antonino Abatecola (Progetto popolare)e Angelica Apruzzese - (Tu, Noi, Settefrati). Tre in corsa anche a: Massimiliano Imperiali ( Una Nuova Gallinaro), Mario Piselli (Insieme per Gallinaro con il Cuore) e Luigi Vacana (Gallinaro in comune). Tris di aspiranti sindaco anche a: Donato Enrico Bellisario (Uniti per Pescosolido), Cristian Sarrecchia (SiAmo Pescosolido) e Loreto Vincenzo Alati ( Rinnoviamo Pescosolido). Quattro in corsa aAntonio Rizzo ( Per Rocca D'arce), Emanuele Peluso (Progetto popolare), Rocco Pantanella (La Rocca ieri, oggi e domani) e Antonello Quaglieri (Rocca D'Arce Progetto Comune).