Sono ufficialmente tre i candidati a sindaco di Ceccano: l’ex primo cittadino Roberto Caligiore, luogotenente ed elicotterista dei carabinieri; l’ex presidente del Consiglio Marco Corsi, impiegato in una farmacia cittadina; infine, in rigoroso ordine alfabetico, la già segretaria fabraterna del Pd Emanuela Piroli, endocrinologa e diabetologa presso la Asl di Frosinone. A sostenere gli uni sono sette liste elettorali a testa, mentre l’altra è supportata da tre liste.

Con gli scongiuri del caso da parte degli scaramantici, dunque, sono in tutto 17, di cui soltanto una (Verdi Democratici) costituita da 15 e non 16 aspiranti consiglieri comunali. Questi ultimi, complessivamente, sono così 271 e tutti schierati al cospetto dei quasi 20.000 aventi diritto al voto in occasione delle Amministrative di scena i prossimi 20 e 21 settembre. A seguire, eventualmente, il ballottaggio fissato per domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Alle elezioni del 2015 furono poco più di 15.000 gli elettori, a fronte dei quasi 16.000 del 2012, a presentarsi alle urne al primo turno per scegliere il loro preferito tra i ben otto competitor di allora. Stavolta, dopo il secondo commissariamento prefettizio in cinque anni per via delle dimissioni di massa contro l’ex sindaca Maliziola e lo stesso Caligiore, sono tre.

Tutti e tre scalpitanti, vista la presentazione delle rispettive candidature e liste nella prima delle due giornate a disposizione. Il sorteggio e la pubblicazione delle medesime liste, pertanto, avverrà con tutta probabilità nella giornata di oggi.

LISTE CALIGIORE

Il Messaggero è riuscita a reperire i nomi dei candidati di cinque delle sette liste a sostegno della ricandidatura a sindaco di Roberto Caligiore. Dopo aver tentato invano di raggiungere quest’ultimo telefonicamente, per ora non è stato possibile rendere note anche la composizione ufficiale delle altre due liste civiche, Caligiore Sindaco e La Mia Ceccano, inserite in una coalizione di centrodestra a trazione FdI e Lega. Patto Civico: Marco Mizzoni, Massimiliano Di Mario, Marco Iacoboni, Federica Maura, Giovanni Tiberia, Antonio Colapietro, Giovanna Liburdi, Paolo De Santis, Simona Sodani, Annaluce Liburdi (detta Luce), Eleonora Cicciarelli, Marco Pizzuti, Daniela De Santis, Andrea Orsini, Maria Rosaria Roma e Renza Cerroni.

Giovani di Ceccano: Elena Forti, Virginia Cipriani, Silvia Malizia, Alessandra Morgia, Roberto Staccone, Alessandro Carlini, Alessandra Compagnone, Ambra Carlini, Luca Di Stefano, Alessandro Valentini, Giordano Maura, Stefano Colò, Sara Malizia, Giorgia De Giuli, Valentina Malizia e Davide Ciotoli.

Grande Ceccano: Ilaria Amoni, Francesco Battista, Giovanni Battista Bucciarelli, Giovanni Capoccetta, Enza Colonna, Stefano Di Pofi, Francesco Firalli, Maria Floridi, Ginevra Fulco, Rino Liburdi, Luca Oresti, Pierluigi Passeri, Michela Pesillici, Giancarlo Santucci, Valentina Scialò e Angelo Antonio Tiberia.

Lega-Salvini Premier: Emanuela Antonucci, Vanessa Barrale, Pasquale Bronzi, Marco Bucciarelli, Vanessa Carlini, Giuseppe Ceccarelli, Manuel Ciotoli, Vincenzo D’Amico, Concetta Fabiani, Irene Giovannone, Angelo Macciomei, Anna Maria Molinari, Samanta Moro, Alessio Patriarca, Pierfrancesco Pizzuti e Tatiana Pizzuti.

Fratelli d’Italia: Federica Aceto, Giovanni Antonucci, Piergiorgio Belli, Danilo Berardi, Sara Bevilacqua, Francesca Casalese, Mirko Ciotoli, Antonella Del Brocco, Daniele Di Pofi, Serena Diamanti, Michele D’Onofrio, Daniele Massa, Eleonora Pasin, Vincenza Petrocchi, Alessandro Savoni e Sabrina Zolli.

LISTE CORSI

Anche Corsi è sostenuto da sette liste al pari del suo ex alleato Caligiore, caduto nel 2019 sotto i colpi di nove consiglieri dimissionari, di cui sette di opposizione e due di maggioranza: lo stesso Corsi e Tonino Aversa, ora dalla sua parte con altri ex “caligioriani”. Tra questi, le già assessore Fiorella Tiberia e Arianna Moro nonché la lista Nuova Vita. Una coalizione questa non del tutto civica, vista la presenza del Psi e, in versione Democratici per Ceccano, del Pd.

Marco Corsi Sindaco: Angela Antonucci, Antonio Aversa (detto Tonino), Pietro Bovieri, Ezio Bronzi, Ilaria Capoccetta, Barbara De Sanctis, Sara Diana, Martina Di Pofi, Simone Di Stefano, Christian Incitti, Milena Mingarelli, Arianna Moro, Fernando Proietta, Mauro Ranieri, Serena Savoni e Angelino Stella.

Noi per Ceccano: Carlo Benfante, Angelo Colasanti, Donatella Del Brocco, Alex De Santis, Emanuele Gallucci, Maria Antonella Gazzaneo, Claudia Neri, Diana Pagliaroli, Antonella Pandolfi, Giovannina Sanna, Mauro Spagnoli, Mario Spinelli, Melissa Tiberia, Emiliano Vicheni (detto Zarate), Chiara Monagheddu e Carlo Luccerini.

Città Nuova: Giulio Conti, Fabiola Barrale, Renata Battisti, Erika Bruno, Gianfranco Buono, Luigi Cicciarelli, Valentina Cupido, Tania Lanzi, Domenico Matrunola, Francesca Miranda, Marta Paniccia, Katia Pizzuti, Loreto Ricci, Toni Tribini, Valentino Trotta e Antonella D’Annibale.

Uniti per Ceccano: Fiorella Tiberia, Roberto Savy (detto Savi), Vincenzo Taccheri, Antonio Carlini, Luca Coletta, Vincenzo Cristofanilli, Leonardo Fiorini, Vincenzo Genovesi, Paola Pizzuti, Antonello Mastrogiacomo, Maria Teresa Vincenzi, Mario Di Pofi, Nicola Santangelo, Giorgia De Luca, Sabrina D’Annibale e Vania Albani.

Partito Socialista Italiano: Angelo Belli, Leonardo Carlini, Laura Cerroni, Antonello Ciotoli, Ludovica Ciotoli, Marianna Ciotoli, Sandro Ciotoli, Achille Dandini, Vincenza Diana, Emiliano Di Pofi, Cinzia Gianfermi, Eleonora Pizzuti, Alessia Poli, Emanuele Ricci, Anna Simoni e Angela Staccone.

Democratici per Ceccano: Giulia Aversa, Patrizia Aversa, Riccardo Campioni, Massimo Casalese, Nicolino Ciotoli, Assunta Compagnone, Antonio Del Monte, Davide Di Stefano, Katia Liburdi, Camillo Maura, Patrizia Maura, Dario Mastrogiacomo, Alessia Narducci, Serena Tavelli, Alessandro Volpe e Alessia Ziroli.

Nuova Vita: Indalezio Angeletti (detto Carlo), Mariangela De Santis, Veronica Di Fede, Maria Vittoria Di Mario, Monia Di Pofi, Gaspare Ferri, Felicita Fusiello, Monica Innocenzi, Giuseppe Malizia (detto Pino), Mario Maura, Simone Olmetti, Cristina Spinelli, Franca Ciotoli, Nicolina Campioni, Daniele Masi e Simona Ceci.

LISTE PIROLI

L’ex segretaria del Pd Ceccano, dimissionata dopo essere stata in carica dall’ottobre 2017 al novembre 2018, si presenta come l’unica candidata sindaca di sinistra in lizza per salire sullo scranno più alto di Palazzo Antonelli. A credere fortemente in questo progetto, oltre ai “fedelissimi” presenti nella lista che fa riferimento alla stessa Piroli, una Ceccano a Sinistra trainata da Rifondazione comunista e i Verdi Democratici, che inglobano Articolo Uno.

Cives Ceccano: Andrea Querqui, Violetta Cipriani (detta Viola), Adriano Masi, Valentino Bettinelli, Alessia Giorgi, Nadia Cortese, Francesco Ruggiero, Luigi Bruni, Alessandra Anelli, Felice Barrale, Irene De Sanctis, Mariella Carlini, Mariano Cavese, Giulio Pizzuti, Nicola Londino e Danilo Diana.

Ceccano a Sinistra: Luigi Mingarelli, Antonietta Vasetti, Oriano Vidmer Pizzuti, Vincenzo Cellini, Domenico Angeletti, Maria Antonucci, Roberto Catozi, Luigi De Matteo (detto Gino), Maddalena Maura, Adriano Papetti, Roberto Spaziani, Deborah Tiberia, Pietro Tiberia (detto Pierino), Sabrina Tiberia e Pietro Ferone.

Verdi Democratici: Angelo Di Mario, Fabiana Fabrizi, Colombo Massa, Giorgia Terenzi, Egidio Pizzuti, Bucciarelli Giuseppina, Andrea Di Vico, Tania Caira, Francesco Del Brocco, Agnese Giuliani, Mario Bucciarelli (detto Mariano), Antonella Ruspantini, Giovanni Battista D’Emilio, Alessandra Tomassi e

