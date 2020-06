© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pontecorvo e uno degli otto comuni Ciociari dove l’amministrazione comunale è in regime di proroga a causa del Covid-19. A poco più di tre mesi dalle elezioni comunali si profila una sfida a quattro.Oltre al sindaco Anselmo Rotondo che cerca il bis e all’ex sindaco Riccardo Roscia in campo ci sarà il bancario Giacinto Carbone e il medico Annalisa Paliotta. Proprio tra questi ultimi due aspiranti candidati e altre forze politiche locali tra le quali la Lega e il Pd c’è stata lunedì sera un incontro, nella quale sono state proposte le primarie civiche per scegliere il candidato sindaco. Ma la strada verso le primaria è tutta in salita.“Unire le forze sarebbe importante, ma non ci sono più le condizioni per fare le primarie. Sono fuori tempo e non ci sono regole certe. Personalmente ritengo non sia più una strada percorribile, ad ogni modo ne parlerò con il mio gruppo”, è stato il commento di Giacinto Carbone.Tira dritto per la sua strada anche Annalisa Paliotta che, all’indomani della riunione di lunedì sera, pur non rilasciando dichiarazioni, ha diramato una nota stampa con la quale annuncia la presentazione del programma elettorale (domani alle ore 11).La lista del sindaco uscente Anselmo Rotondo è pronta a breve renderà noti i dettagli. “La mia lista è pronta, la settimana prossima annunceremo importanti new entry che andranno ad arricchire la nostra squadra per continuare ad amministrare e portare a temine i tanti progetti avviati”. Lo stesso l’ex sindaco Riccardo Roscia il quale già da tempo ha affermato: “Mi batto per mandare a casa quest’amministrazione, Pontecorvo merita un governo che guarda al futuro e dia risposte serie ai cittadini”.C’è il nodo del Pd e della Lega.“La Lega è in attesa della sintesi di alcuni candidati, al momento nel panorama non ci sono candidati tali da poter aggregare. Non è escluso, quindi, che si trovi una sintesi con una decisione presa da me, in prima persona”, è stato il commento dell’onorevole Francesca Gerardi della Lega.“Siamo sempre stati e siamo favorevoli alle primarie, lo riteniamo un valido strumento democratico per scegliere il candidato sindaco. Se non ci saranno le condizioni, non escludiamo una lista lista di partito. L’ufficialità, tuttavia, sulla linea del partito ci sarà nei prossimi giorni con la decisione dell’assemblea degli iscritti ”, ha spiegato il segretario Giuliana Sardelli.