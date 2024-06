Comunali, a Ceprano in testa Colucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il consigliere comunale di opposizione Marco Colucci è in testa al Comune di Ceprano quando lo spoglio è ormai avviato alla conclusione. Finora ha raccolto 673 voti insieme alla sua lista "Per Ceprano" contro i 591 di Vincenzo Cacciarella, attuale vice sindaco in corsa con "Ceprano futura", ai 417 di Guerriero con "Alternativa Comune" e ai 176 di Corsetti con "Vivere Ceprano"