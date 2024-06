Elezioni Colfelice, offese sui manifesti e screzi sul comizio bloccato

Arroventata la vigilia del voto a Colfelice per le elezioni comunali. Antonio Lancia, candidato a sindaco con la lista n.2, ha espresso sdegno per alcune scritte offensive apposte sul suo manifesto. «In tanti anni, con candidato sindaco Donfrancesco - commenta Lancia - episodi simili non si sono mai verificati». Finisce un’era nella cittadina ciociara, quella di Bernardo Donfrancesco, primo cittadino per cinquant’anni.

Il competitor della lista n.3, Maurizio Lombardi Leonardi, si è visto invece bloccare dalle forze dell’ordine la vela pubblicitaria e il comizio programmato nella serata di ieri, venerdì 7 giugno.

Nella sua coalizione ritengono che le leggi consentirebbero i comizi senza esplicita richiesta. Si parla anche di una vela pubblicitaria fermata.

Bloccati vela e comizio di Lombardi

A guidare il mezzo propagandistico Oscar D’Agostino, candidato al Consiglio. «Stavo invitando i cittadini con l’altoparlante a partecipare a un aperitivo e poi al comizio - racconta - Siamo stati fermati dai carabinieri, in quanto ritenuti sprovvisti di autorizzazioni per comizi, e poi informati dalla polizia locale, che ci ha informati della mancanza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico».

«Un episodio spiacevole essere identificati per “tentato comizio” in orario concomitante a un altro - ritiene l'esponente della lista n.3 -. Avevamo già fatto sapere che saremmo intervenuti alle ore 22, al termine dell’altro comizio. Un circolare ministeriale, inoltre, precisa che non sarebbe più necessario darne comunicazione a questura e prefettura».

Gabriella Protano, per conto della lista 1, si limita a dire: «La nostra lista aveva il nulla osta del comune per tenere i comizi, con relativa comunicazione ai carabinieri e alla questura, necessaria per motivi di ordine pubblico, e l’autorizzazione a girare con l’auto per propagando elettorale sonora. Noi abbiamo tenuto i comizi in perfetto orario, come comunicati».