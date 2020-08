© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolto oggi, tra le 12.30 e le 13.45, il sorteggio pubblico degli scrutatori da destinare ai 20 uffici di sezione di Ceccano per le elezioni amministrative e il referendum costituzionale concernente il taglio dei parlamentari. L’estrazione di 80 numeri associati ad altrettanti nominativi, ossia quattro per ogni seggio, e di 40 potenziali sostituti tra i 1.990 iscritti all’apposito Albo è stata operata presso la sala consiliare del Comune da parte della Commissione elettorale. Quest’ultima presieduta dal subcommissario prefettizioe formata, tra gli altri, dalla segretaria generale, dalla responsabile del settore amministrativo-demograficoe dagli ex consiglieri comunaliDall’elenco degli 80 scrutatori sorteggiati, oltre ovviamente ai rinunciatari, verranno depennati eventualmente i candidati alla carica di consigliere comunale e i rappresentanti di lista. I posti vacanti, nel caso, saranno assegnati ai sostituti seguendo l’ordine della relativa graduatoria. Se alcuni dei designati non si presenteranno in occasione dell’insediamento del rispettivo seggio elettorale, il presidente li rimpiazzerà alternativamente con il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti in loco e privi delle incompatibilità previste dalla legge. Visto che i prossimi 20 e 21 settembre si voterà anche per il referendum, infine, i componenti degli uffici di sezione avranno un compenso maggiorato: 163 euro al presidente e 126 euro allo scrutatore.Anna Cappelli, Antonio Mastrogiacomo, Saida Micheli e Domenico Malizia.Renato Mastrogiacomo, Mario Casalese, Leonardo Carlini e Irenio Patriarca.Berardino Ardovini, Federica Micheli, Maria Rita Liburdi e Graziano Di Mario.Dario Spinelli, Grazia Bucciarelli, Luisa Bruni ed Elisabetta Aversa.Diego Capoccetta, Irene Di Vico, Vincenzo Pizzuti e Mirko Ferrari.Del Brocco Daniela, Maura Consuelo, Silvia Malizia e Ivana Malizia.Valeria Rocca, Clotilde Acquafondata, Raffaele Protani e Davide Diana.Isabella Spinelli, Ugo Cesari, Elisa Aversa e Mariano Ardovini.Eleonora Di Mario, Katiuscia Aversa, Vincenzo Ciotoli e Anna Fanfarillo.Marino Carboni, Laura Cristofanilli, Enrica Pandolfi e Daniela Lima.Serena Anelli, Domenico D’Ambrosi, Rita Cataldi e Marina Scarsella.Piera D’Annibale, Claudia Pellegrini, Domenico Cerroni e Ilaria Rinna.Marina Naclerio, Ester Germani, Franco Mastrogiacomo e Chiara Cipriani.Sara Liburdi, Michele Spilabotte, Annalisa Del Brocco e Maria Teresa Del Brocco.Marta Pirri, Lorenzina Di Vico, Mirella Pantano ed Eleuterio Bartoli.Noemi Aversa, Serena Del Brocco, Angela Capoccetta e Maurizio Di Pofi.Alessia Maura, Barbara Diana, Anna Maria Benedetti e Alessandra Arduini.Sara Bevilacqua, Roberta De Biasio Gliottone, Marco Aversa e Silvia Liburdi.Valentina Scialò, Marina Scopigli, Stefania De Camillis e Patrizia Scopigli.Giusi Anelli, Francesca Liburdi, Michela Pesillici e Pasqua Liti.Ecco lache, in caso di posti disponibili, sarà presa in considerazione per procedere alle sostituzioni: Matilde Viti, Ilaria D’Agostini, Giovanni Savy, Anna Lisa Ranieri, Massimo Belardinelli, Annalisa Rosati, Maria Antonucci, Angelo Mastrogiacomo, Dario Micheli, Pierina D’Annibale, Pamela Pizzuti, Raffaele Adinolfi, Vincenzo Ettore Carlini, Giorgia Adinolfi, Durante Fiorentini, Domenica Di Mario, Nancy Jacqueline Pizzuti, Federica Arpante, Laura Bruni, Valeria Pettorini, Barbara Colafrancesco, Agostino Piroli, Teresa Celenza, Pietrina Mastrogiacomo, Paola Bucciarelli, Daniela Incitti, Lara Schaffler, Maria Nirchi, Ilaria Pasqualitto, Rosa Anna Staccone, Roberto Ciottolio, Raffaella Giudici, Vanessa Gaudiero, Daniele Taglione, Giuseppina Strangolagalli, Flavia Pizzuti, Stefano Liburdi, Riccardo Apruzzese, Giuseppina Passeri e Samantha Fortuna.Ipsseoa-Istituto Alberghiero (Via Paolo Borsellino, 4).Scuola Mastrogiacomo (Via Giacomo Matteotti, 107).Scuola Badia-Maiura (Via Maiura, 119).Scuola Sindici (Via Gaeta, 123).Scuola San Francesco (Via S. Francesco d’Assisi, 235).Scuola Passo del Cardinale (Via Passo del Cardinale, snc).Scuola Latini-Pescara (Via Giacomo Matteotti).